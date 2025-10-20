Patricia Martínez 20 OCT 2025 - 15:44h.

El 22 de octubre acaba el plazo para solicitar la nacionalidad española a través de la "ley del nieto"

La Iglesia calcula que pueden haber recibido unas 50.000 solicitudes de documentación

Santiago de CompostelaEn las salas abarrotadas de libros del Archivo Diocesano de Santiago se esconde la esperanza de miles de descendientes de emigrantes que quieren encontrar las actas de nacimiento de abuelos y bisabuelos.

El tiempo corre en su contra porque en apenas unos días termina el plazo para solicitar la nacionalidad española para nietos o bisnietos de españoles, a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como “la ley de los nietos”. En los archivos diocesanos trabajan estos días sin pausa para poder atender el aluvión de peticiones que reciben cada día y tienen aún decenas pendientes de responder. La mayoría llegan desde Latinoamérica. Se calcula que el total de las solicitudes pueden alcanzar el millón y medio en toda España.

Urbano Santiago, técnico del archivo diocesano de Santiago de Compostela detalla cómo están trabajando al límite estas últimas semanas: “Somos seis personas trabajando aquí en el archivo diocesano, y hay tres dedicadas a contestar estas peticiones que nos hacen”.

Datos de cuatro siglos guardados en miles de libros manuscritos

En el caso de Santiago, los historiadores de esta diócesis trabajan con datos de cuatro siglos procedentes de más de 1.000 parroquias, lo que complica aún más el trabajo de búsqueda de datos. “A veces es difícil dar con la partida de nacimiento porque los datos que aportan los solicitantes son imprecisos” explican. Necesitan nombres, apellidos y una fecha aproximada de nacimiento, cuenta Urbano. A partir de ahí, toca bucear en los viejo libros de las parroquias, y revisar listados casi infinitos y muchos de ellos manuscritos.

En el depósito de Santiago se guardan 30.000 archivos de diferentes parroquias. Hay partidas de nacimiento, de bautismo o de defunción que sirven para buscar a sus antepasados, y todas pueden servir de pista para encontrar ese nombre que buscan. María Presedo, administrativa del Archivo diocesano de Santiago de Compostela, recuerda que desde el año 2023 trabajan “a destajo” porque desde entonces empezaron a llegar peticiones, “y ahora aún más porque se acerca la fecha límite”.

"Ir página a página, leyendo documentos de hace tantos años no es sencillo"

Como en Santiago, en otros archivos están también al límite con las peticiones de los rezagados. En el de Tui, tampoco hay descanso. Avelino Bouzón, responsable del Archivo Diocesano de Tui: cuenta cómo vino una chica de Brasil y en cuatro minutos, encontró a su abuelo”. Pero estas carambolas no son habituales y a menudo se tarda bastante más en revisar los libros y encontrar con el nombre que se busca.

Avelino recuerda que en el archivo de Tui tienen registros desde el año 1590, y que “aunque todo está perfectamente fechado, hay veces que dar con el antepasados es complicado porque los datos que aportan los solicitantes son inciertos” .

Para Macarena Cuíñas, que también trabaja como auxiliar en el archivo, “lo más complicado es ir página a página y leyendo documentos escritos hace tantos años, no es sencillo” apunta.

Pueden solicitarlo hijos, nietos y bisnietos de descendientes españoles que renunciaron a la nacionalidad

Entre 20 y 40 solicitudes diarias se han llegado a recibir en los archivos diocesanos durante los últimos meses. La explicación ante la oleada de peticiones viene en su gran mayoría desde el otro lado del Atlántico. Para muchos descendientes de gallegos residentes en Cuba, Venezuela y Argentina, algunos con contextos sociales o económicos complicados, el pasaporte español significa la posibilidad de poder buscar una nueva vida no solo en España, sino por extensión en toda la UE.

Este trámite, amparado en la denominada “Ley del nieto” pueden solicitarlo los hijos, nietos y descendientes de españoles que emigraron por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad española. También se incluye a los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978 y a los descendientes de brigadistas internacionales. La ley, además, permite la doble nacionalidad, por lo que no es necesario renunciar a la nacionalidad actual para adquirir la española bajo esta norma. El plazo para presentar la solicitud expira el próximo 22 de octubre, de ahí que conseguir a tiempo la documentación necesaria sea ahora mismo para muchos un objetivo casi vital.