Los sistemas informáticos de la Guardia Civil sufren una caída en toda España

La caída, que se ha producido alrededor de las 12:00 horas de hoy, ha afectado tanto a los teléfonos como a los ordenadores del cuerpo

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Los sistemas informáticos de la Guardia Civil han sufrido este jueves una caída a nivel general en toda España como consecuencia de un corte de fluido eléctrico, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

La caída, que se ha producido alrededor de las 12:00 horas de hoy, ha afectado tanto a los teléfonos como a los ordenadores del cuerpo, si bien se ha ido restableciendo el servicio progresivamente.

Por el momento, pasadas las 19:30 horas, continúa caído el sistema de comunicación interna de mensajería instantánea que utiliza el cuerpo. Las fuentes consultadas por EFE precisan que, a pesar de esta caída del fluido eléctrico, la Guardia Civil ha operado con normalidad durante toda la jornada.