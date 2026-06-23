Mabel Cupet Sevilla, 23 JUN 2026 - 18:30h.

Más de 200 facultativos alertan de que las incidencias afectan a la historia clínica digital, la prescripción electrónica y el acceso a pruebas diagnósticas

Los profesionales reclaman un informe técnico, un plan de contingencia eficaz y una inversión urgente para garantizar la estabilidad de los sistema

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Los facultativos del Hospital Universitario Costa del Sol han expresado su creciente preocupación por las continuas interrupciones, caídas y ralentizaciones que vienen registrándose en los sistemas informáticos del centro sanitario durante los últimos meses. Según denuncian los profesionales, estas incidencias afectan a herramientas esenciales para el desempeño de su trabajo diario y están teniendo consecuencias directas sobre la atención a los pacientes.

Las anomalías afectan a aplicaciones clave como la historia clínica digital, el sistema de prescripción electrónica y el acceso a pruebas diagnósticas y de imagen. Los médicos aseguran que la situación se ha convertido en un problema recurrente que dificulta el desarrollo normal de la actividad asistencial en el hospital marbellí, según denuncian.

La voz de los facultativos

Ante esta situación, un total de 206 facultativos del centro han suscrito un manifiesto en el que advierten de que los fallos informáticos no pueden considerarse un mero inconveniente administrativo. A su juicio, se trata de un problema estructural de gran relevancia que repercute directamente en la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria.

Los firmantes alertan, en primer lugar, del riesgo que estas incidencias representan para los pacientes. La imposibilidad de acceder de forma inmediata a antecedentes clínicos, alergias o tratamientos activos puede dificultar la toma de decisiones médicas y generar situaciones de vulnerabilidad que consideran inaceptables en un entorno hospitalario.

Impacto en la atención sanitaria

Los profesionales también denuncian un deterioro progresivo de la calidad asistencial. Según explican, las caídas del sistema provocan bloqueos en las consultas externas, retrasan la tramitación de altas hospitalarias y contribuyen a una mayor saturación del Servicio de Urgencias.

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A ello se suma la sobrecarga de trabajo que soporta el personal sanitario, obligado en numerosas ocasiones a duplicar tareas, recurrir a procedimientos alternativos y gestionar la lógica preocupación y malestar de los pacientes afectados por las demoras. Esta situación, señalan, reduce el tiempo efectivo disponible para la atención médica.

Reclamaciones a la dirección

En nombre del colectivo de facultativos, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha solicitado la elaboración de un informe técnico que permita identificar las causas de estos fallos recurrentes y establecer las medidas necesarias para corregirlos.

Asimismo, reclama la puesta en marcha de un plan de contingencia eficaz que incluya un protocolo claro, ágil y unificado para todo el personal, de modo que exista una respuesta coordinada cada vez que se produzca una caída de los sistemas informáticos.

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Inversión para una solución definitiva

Los médicos consideran igualmente imprescindible acometer una inversión que permita modernizar la infraestructura tecnológica del hospital, reforzar los servidores y dotar al centro de los recursos de soporte técnico necesarios para garantizar la estabilidad del sistema.

Los profesionales del Hospital Universitario Costa del Sol subrayan que mantienen un compromiso firme con la salud y el bienestar de sus pacientes. Sin embargo, insisten en que para ofrecer una medicina segura, eficiente y de calidad resulta indispensable disponer de herramientas tecnológicas fiables y plenamente operativas, acordes con las necesidades y el nivel asistencial que requiere un hospital de referencia como el de Marbella.