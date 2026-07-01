Alberto Rosa 01 JUL 2026 - 18:02h.

Sus dueños encontraron al animal muerto y lo llevaron al veterinario, donde le extrajeron los dos proyectiles de su cuerpo

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga la muerte de una gata por disparos de balines en el barrio de Miravalles, en Torrelavega, Cantabria. Clemen, una gata de cinco años, murió el pasado 21 de junio y en su cuerpo encontraron dos balines de pistola de aire comprimido.

Tal y como ha informado en redes la protectora Gatucos Torrelavega, fueron los veterinarios de la clínica Asís quienes extrajeron los proyectiles de su cuerpo. “Le han dicho a la familia que es posible que los disparos se hicieran desde una ventana, ellos no tienen idea de quién ha podido ser”, han explicado.

Según explica ‘Diario Montañés’, Clemen ya sufrió el pasado enero el impacto de un proyectil que no le fue sustraído porque no le afectó de forma grave (le alcanzó a través de la pierna). El segundo proyectil, del mismo calibre que el de enero, ha sido el causante de la muerte de Clemen.

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La noticia ha conmocionado a los vecinos y desde la protectora Gatucos Torrelavega denuncian la situación. “Miravalles, una zona urbana, casi céntrica. A cualquier torrelaveguense, a cualquier ser humano, incluso aunque no le importen los gastos, le tiene que escandalizar que se pueda estar disparando a la calle”, señalan en sus redes sociales.

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El Código Penal contempla penas de prisión por causar la muerte de un animal doméstico

Finalmente, piden que se comunique con la Policía o la Guardia Civil cualquier persona que tenga algo de información sobre el suceso. El Seprona ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable del suceso. Cabe recordar que el Código Penal contempla penas de prisión de 12 a 24 meses contra los culpables de causar la muerte de un animal doméstico.