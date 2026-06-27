Redacción Cataluña Europa Press 27 JUN 2026 - 16:08h.

El líder del PP ha expresado en el congreso de su partido en Barcelona que son una alternativa política y no van "en modo resistencia"

"Necesitamos en Cataluña un mejor control de fronteras porque la crisis migratoria está tensionando servicios, convivencia y seguridad", cree Feijóo

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BarcelonaEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que Cataluña sea "la llave que saque a Pedro Sánchez de la Moncloa", después de su pique con el socialista hace unos días. "Os vengo a pedir el cambio", ha expresado en Barcelona.

Este 27 de junio ha asistido al XVI Congreso del Partido Popular catalán, en el que se ha reelegido a Alejandro Fernández como líder regional con el 97,51 % de los votos, en un mes en el que se ha hablado de la moción de censura.

Feijóo cree que su formación es una alternativa política necesaria y posible en Cataluña. No está "en modo resistencia" allí. Ha destacado que "ha sido capaz de remontar momentos muy complejos, muy difíciles".

Por ejemplo, cuando el PP catalán estuvo a punto de no tener representación en el Parlament: "A veces, cuando uno tiene un pésimo resultado, lo que intenta es reconstruir, aceptar los errores".

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Considera evidente que Fernández ha encontrado el camino de la recuperación del partido. El líder de los populares ha afirmado que "solo con una unidad interna sin fisuras se ganan las elecciones".

Cree que eso lo vio la sociedad catalana en las autonómicas de 2024, cuando el PP de Alejandro Fernández pasó de tres diputados a 15. "No estamos aquí para defender nuestro último resultado, sino para mejorarlo".

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"Que Cataluña vuelva a liderar y ser decisiva en el futuro de España"

"Pero también os digo: hoy somos un partido con más implantación, con más confianza y con más aplomo en Cataluña que cuando llegué", ha añadido Feijóo. Piensa que su partido ha logrado esto "sin miedo y sin mentiras".

"Sin victimismo como hace el nacionalismo de la izquierda, sin lanzar promesas vacías, sin incendiar la calle con discursos de odio", sino con ilusión, ha comparado sin citar específicamente al resto de formaciones políticas.

En este sentido, ha asegurado que el congreso del partido se dirigía a todos los catalanes para decirles que el gran objetivo es "que sirva para abrir una nueva etapa política en Cataluña, para que vuelva a liderar y vuelva a ser decisiva en el futuro de España".

"Yo no voy a responder a las necesidades de esta tierra ni por chantaje", sino que Feijóo lo hace por convicción y por compromiso y con el conocimiento de lo que necesitan los catalanes.

"Necesitamos un mejor control de fronteras" en Cataluña

"Lo que necesitamos en Catalunya es un mejor control de fronteras porque la crisis migratoria actual está tensionando nuestros servicios, nuestra convivencia y nuestra seguridad", ha señalado.

También ha defendido la necesidad de mejorar las infraestructuras como la de la red de Rodalies, por todos los problemas e incidencias que lleva años padeciendo el servicio ferroviario.

Por otro lado, ha abogado por unos "impuestos razonables, porque el infierno fiscal actual limita el crecimiento y las posibilidades de Cataluña".

Además, ha destacado que "el cambio en España está asegurado" si el PP consigue los diputados necesarios en las próximas elecciones generales.