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España

Rufián se pregunta qué hace mal la izquierda para que trabajadores voten a Feijóo pese a su discurso sobre las bajas

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Europa Press
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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este miércoles qué está haciendo mal la izquierda para que parte de la clase trabajadora termine votando al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pese a su discurso sobre el absentismo y las bajas laborales. Rufián ha compartido esta reflexión en un mensaje publicado en su perfil de X, recogido por Europa Press.

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La reacción a las palabras de Feijóo

El dirigente republicano respondía a unas declaraciones de Feijóo, quien había defendido la necesidad de corregir el hecho de que en España 1,2 millones de personas al día no acudan a trabajar.

Según los cálculos del presidente del PP, esta situación supone un coste de 30.000 millones de euros, motivo por el que ha reclamado abordar el problema del absentismo laboral. En su publicación, Rufián sostiene que el problema "no es el discurso contra la clase trabajadora" que atribuye a Feijóo, sino "la cantidad de clase trabajadora que le votará gracias a ese discurso".

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A partir de esa reflexión, el portavoz de ERC plantea que la izquierda debería centrar el debate en hacer autocrítica y preguntarse por qué parte del electorado trabajador se siente atraído por ese mensaje: "¿Qué hacemos mal para que esto pase?", concluye Rufián en su mensaje.

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