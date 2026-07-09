¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con el revolver y las seis balas que le regaló Erdogan en la cumbre de la OTAN?

Otros líderes han optado por medidas similares y Starmer decidió dejarlo en Turquía

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El Gobierno ha puesto en manos del Ministerio del Interior el revólver con munición real que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, regaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de líderes de la OTAN tras la cumbre celebrada en Ankara.

El arma se encuentra actualmente bajo la custodia del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que será el encargado de inutilizarla antes de proceder a su inventario y almacenamiento, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press. En concreto, el revólver ha sido entregado a la Guardia Civil, cuerpo competente en materia de intervención de armas, han precisado fuentes del Ministerio del Interior.

Un regalo institucional de Erdogan

Desde Moncloa explican que el obsequio fue entregado como regalo institucional, a través de los departamentos de protocolo de ambos países, con motivo de la cumbre de la Alianza Atlántica organizada por Turquía.

Erdogan regaló a cada uno de los líderes asistentes un revólver personalizado con su nombre, acompañado de munición real y de un permiso que autorizaba su exportación, según adelantaron varias delegaciones y ha podido confirmar Europa Press con fuentes aliadas.

Pedro Sánchez ha seguido una actuación similar a la del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien entregó el arma a la Policía de su país para que fuera guardada en una caja de seguridad y sometida a los protocolos correspondientes.

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Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció el regalo de Erdogan. Según su equipo, el revólver será transportado y almacenado de forma segura hasta ser inutilizado y, posteriormente, donado a un museo militar. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, decidió dejar el arma en Ankara en manos de funcionarios británicos para que la inutilicen antes de enviarla al país. En el caso de Canadá, el primer ministro Mark Carney ha explicado que entregó el revólver a la Policía canadiense para que determine cuál será su destino final.