La UCO incorpora a su investigación mensajes entre Leire Díez y Juan Manuel Serrano en los que hablan de "ayudar" a Pedro Sánchez

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, intercambiaron mensajes en los que hablaban de "ayudar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo.

Los mensajes forman parte de un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, incorporado a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre una presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno. En el informe, los agentes recuerdan que el juez ya situó a Leire Díez como la supuesta coordinadora de la presunta trama, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán.

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Además, consideran que existen "indicios" de la participación de Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos entre 2018 y 2023 y anteriormente jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018.

Los mensajes durante los días de reflexión de Sánchez

La investigación recoge conversaciones mantenidas entre Díez y Serrano tras la publicación de la "Carta a la ciudadanía" difundida por Pedro Sánchez el 24 de abril de 2024, después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Según la UCO, la mañana del 29 de abril, poco antes de que Sánchez anunciara que continuaría al frente del Gobierno, Díez escribió a Serrano para confesarle que estaba "nerviosa por lo que vaya a hacer".

"La movida empieza después, decida lo que decida", respondió Serrano. A continuación, Díez añadió: "A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece", a lo que Serrano contestó: "Se tiene que dejar".

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La conversación concluye con otro mensaje de la exmilitante socialista: "El jefe nos va a poner en un altar". El informe también incorpora una conversación del 20 de mayo de 2024 entre Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

En ese intercambio, Díez aseguró que estaba trabajando junto a "Juanma", en referencia a Juan Manuel Serrano, para combatir "a la gente mala".

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"A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo", afirmó la exmilitante socialista en uno de los mensajes analizados por la Guardia Civil.