telecinco.es 09 JUL 2026 - 14:09h.

Subraya que una baja por enfermedad "no es un capricho" y ha rechazado reducir el sueldo del trabajador de baja por enfermedad

Feijóo presenta una estrategia para luchar contra el absentismo y Sánchez defiende que "los derechos no se recortan"

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Borja Sémper, portavoz de nacional del PP y vicesecretario de Cultura, ha contestado con claridad al ser preguntado por las palabras del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con las que el pasado martes se refirió al absentismo como "un cáncer".

El guipuzcoano, que se reincorporó a la actividad política en mayo tras recuperarse precisamente de la enfermedad, ha pedido este jueves "cautela" ante este tipo de comparaciones, expresando su opinión tanto al respecto del comentario del líder de los populares como sobre las bajas laborales y el absentismo.

Borja Sémper y su opinión de las palabras de Feijóo comparando al absentismo con "un cáncer"

"Convendría tener cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha dicho en una entrevista en Rac1, donde ha entrado de lleno en la cuestión, en la que ha entrado también el Gobierno de Pedro Sánchez con reproches a las palabras que pronunció el dirigente gallego.

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El portavoz nacional del PP, que ha padecido la enfermedad recientemente y se reincorporó a su trabajo en el partido, tras 10 meses de baja, ha continuado señalando que la palabra cáncer se usa para "describir cosas terribles" y "hay un paralelismo obvio", al tiempo en que ha convenido que hay gente a la que le molesta mucho que se use este término.

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Además, ha señalado que una baja por enfermedad "no es un capricho" y ha rechazado reducir el sueldo del trabajador de baja por enfermedad.

"No podemos, al problema y al drama de tener que cogerse una baja por una enfermedad, añadir encima que se minore el salario", ha dicho.

Borja Sémper y el problema del absentismo laboral en España

Por su parte, el político vasco ha afirmado que "otra cosa" es el problema de absentismo laboral en España, que asegura que detectan los sindicatos y hasta el propio Gobierno, según él.

"Estamos hablando de que el absentismo en España alcanza los 33.000 millones de euros aproximadamente, cuando en el año 2018 estaba en torno a 14.000", ha destacado.

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Sobre ello, no obstante, ha incidido también en que "obviamente" todas las bajas laborales no son fraude y ha pedido abrir un debate profundo con patronal, sindicatos, Gobierno y comunidades autónomas sobre las bajas en el mercado laboral.

Isabel Díaz Ayuso y su defensa a Alberto Núñez Feijóo: "Tiene más razón que un santo"

Entre la controversia y las críticas vertidas desde el Gobierno, con Pedro Sánchez señalando que "quien llama “cáncer a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido tajante al apostillar que Alberto Núñez Feijóo "tiene más razón que un santo" en sus afirmaciones.

"Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas. Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema", ha recalcado, en alusión a las palabras del líder del partido al cuestionar además que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

Sobre la cuestión, Ayuso ha asegurado que en el PP defienden "el equilibrio" apostando por la colaboración público-privada y no "el capitalismo salvaje".

Ante ello, y cargando contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno de la nación promueve "el desincentivo constante en todo" y los impuestos "indiscriminados" con leyes absurdas que "van contra la realidad".

Por esa razón, ha dicho que a veces las personas quieren contratar y "no pueden" por estos asuntos.

"Últimamente, en España, solo se legisla para que contratar sea sospechoso. Para que el que tiene dos y tres empleados sea muy sospechoso. Y si tiene un pequeño margen de beneficio, sea una persona a perseguir", ha llegado a decir en el marco de un coloquio organizado por el diario '20 minutos'.

En esta línea, se ha referido a los autónomos al afirmar que son "las personas que menos bajas tienen" algo que demuestra que hay muchas personas que "podrían evitarlo".

"Además, es injusto con sus propios compañeros, porque cuando una persona deja de ir a trabajar, recae ese trabajo sobre muchos compañeros en ocasiones y va sobre su propia empresa. Porque si la empresa es pequeña y tiene un problema de absentismo, se llega a cerrar. ¿Quién pierde? Perdemos todos", ha defendido.

Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado que, dentro de sus competencias, lo que intentan es regular las bajas laborales con los médicos a través de las mutuas pero ha criticado que se pierda "el equilibrio y la competitividad" cuando solo se fomenta la fórmula de "trabajar menos y cobrar más".