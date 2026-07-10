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Terremoto Venezuela

Suben a 41 los españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela, según el ministerio de Exteriores

Una superviviente del doble terremoto de Venezuela contempla los restos de un edificio colapsado en la zona de Caraballeda, La Guaira
Una superviviente del doble terremoto de Venezuela contempla los restos de un edificio colapsado en la zona de Caraballeda, La Guaira. Europa Press
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela, con lo que el balance de víctimas mortales se eleva a 41.

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138 españoles desaparecidos

Albares ha actualizado los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño en un audio comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que señala que se mantiene en 138 el número de desaparecidos y en 11 los españoles localizados bajo los escombros.

En el mismo, el ministro traslada sus condolencias a los familiares y amigos del nuevo fallecido, y destaca que la ayuda española de emergencia y el hospital de campaña de la AECID están plenamente operativos en el país caribeño.

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Asimismo destaca que tanto la Embajada como el Consulado de España están operativos, igual que la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores, para atender a los españoles en Venezuela.

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