Redacción Euskadi 08 JUL 2026 - 11:48h.

La donostiarra residía en La Guaira, en uno de los 190 edificios que se han derrumbado como consecuencia de los seísmos

Exteriores actualiza la cifra de las víctimas españolas en los terremotos de Venezuela: 36 muertos y 138 desaparecidos

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San SebastiánMaría del Coro Barriola, de 81 años se ha convertido en la tercera víctima mortal vasca de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el pasado 24 de junio y que, según el último balance, habrían provocado, al menos, 3.685 muertos y 16.740 los heridos. La catástrofe se llevó por delante la vida también de otros dos vascos, los vizcaínos Alazne Solabarrieta y Jon Sustacha.

El cuerpo de la mujer de origen vasco y residente en La Guaira habría sido recuperado bajo los escombros del edificio donde residía en el barrio de Los Corales y que colapsó, por completo. “Creemos que está debajo de los escombros”, decían entonces y lamentablemente, no se equivocaban.

Su familia y allegados, sin embargo, no han dejado de buscarla en todo este tiempo, sin perder la esperanza y solicitando ayuda a través de las redes sociales. Su propia sobrina, desde Madrid, hizo un llamamiento para que los rescatistas se personaran en la zona con maquinaria pesada. El paso de los días, sin embargo hacía temer que el desenlace sería trágico, como se ha confirmado tras hallar su cuerpo sin vida durante la tarde de este pasado martes 7 de julio.

190 edificios colapsados, uno de ellos el de María del Coro

María del Coro, de padres donostiarras y residente en la zona más castigada por los seísmos, era socia del Centro Vasco de Caracas y ha sido, precisamente, su presidente el que ha confirmado en las últimas horas el hallazgo del cadáver de la última miembro de la Euskal Etxea que seguía desaparecida.

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Su cuerpo habría sido hallado bajo los escombros del edificio Bahía Real en la Avenida Costanera, frente al bulevar, en Los Corales, La Guaira, donde la octogenaria residía. Su edificio es uno de los 190 que se han derrumbado como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter. Además hay importantes daños en otros 856 bloques de viviendas.

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El ministerio español de Exteriores eleva a 36 los españoles fallecidos tras los terremotos de Venezuela: hay otros 11 bajo los escombros y 138 continúan dos semanas después aún desaparecidos.