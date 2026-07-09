Claudia Barraso 09 JUL 2026 - 19:46h.

Blanca Martínez ha publicado un emotivo post con muchas imágenes y un texto despidiéndose de su hijo

El homenaje del Atlético de Madrid a Lucas, el niño argentino muerto en los terremotos de Venezuela: "Nuestro querido jugador"

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La triste noticia del fallecimiento de Lucas Gámez, el niño argentino que estaba sepultado por el edificio donde estaba junto a su tío y que se derrumbó en La Guaira durante los terremotos, ha conmocionado a todo el país. Es una muerte más y una muestra del dolor por el que muchas familias siguen atravesando dos semanas después de esta gran tragedia.

Sus dos padres estaban en Argentina cuando todo sucedió y el pequeño había ido de vacaciones con su tío. Tras los terremotos su madre movilizó todos los recursos que tenía a su alcance para poder ir a rescatar a su hijo, del que no tuvo noticias instantes después de que ocurriesen los terremotos. Se temía lo peor. Su hijo estaba en uno de los edificios en la localidad que se convirtió en el epicentro del desastre y nadie sabía nada de él.

Los rescatistas argentinos enviados por parte del Gobierno para colaborar con la búsqueda confirmaron lo peor, pero más esperado. El niño de nueve años fue encontrado muerto enterrado a 10 metros de profundidad y los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento, ya que llevaba casi 10 días bajo tierra, sin ver la luz del sol, sin comer ni beber, algo imposible de poder sobrellevar, y más para un niño de su corta edad.

La emotiva despedida de su madre

Su madre, Blanca Martínez es una reconocida psicóloga venezolana que ahora se enfrenta a uno de los golpes más duros de la vida: el duelo de la pérdida de un hijo. A través de un emotivo texto acompañado por un carrusel de imágenes se despedía de él con todos sus seguidores: “Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de mi maternidad de mi Lucas, el de ser tu mamá”.

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“Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla”, pero, aunque la teoría sea fácil y ella haya estado preparando y acompañando a mucha gente para este tipo de duelo tan doloroso, la vida se ha paralizado totalmente para su familia y ella.

“Ahora me trago mis palabras… porque velar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo, es que voy a reencontrarme contigo en algún momento mi príncipe”. Aunque la pérdida de su hijo haya sido un antes y un después y no pueda hacer nada por recuperarle, sigue con los ánimos suficientes para hacer algo para conmemorar la vida del pequeño.

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El homenaje del Atlético de Madrid

“Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré”. Blanca estuvo informando de la búsqueda y el rescate de su hijo. En uno de ese post explicó emocionada que los bomberos le habían confirmado que habían captado calor corporal” justo donde estaba el niño, pero cuando le consiguieron sacar, ya era demasiado tarde.

Nada más conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del niño, las redes se han volcado con numerosas publicaciones en las que rinden homenaje a Lucas. Una de estas cuentas ha sido la del Atlético de Madrid, club en el que jugaba el pequeño. Según informan desde el club rojiblanco, Lucas formaba parte de la Academia oficial del Club Atlético de Madrid en Venezuela: "Con profundo dolor y tristeza, nos unimos a la pena que embarga a la familia Gámez y Martínez por el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador. Lucas Eduardo Gámez Martínez".