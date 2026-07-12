El concejal del Partido Popular en Ermua fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y apareció gravemente herido dos días después

Seis de cada diez jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y una parte importante desconoce qué fue ETA

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Un 13 de julio de hace 29 años, el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcaba un antes y un después en la historia de España. El concejal del Partido Popular en Ermua fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y, tras un ultimátum de 48 horas en el que la banda exigía el acercamiento de sus presos al País Vasco, apareció gravemente herido el 12 de julio. Falleció al día siguiente. Su muerte provocó una movilización ciudadana sin precedentes y dio lugar al conocido como espíritu de Ermua, que unió a miles de personas contra el terrorismo.

Las imágenes de aquellas multitudinarias concentraciones siguen muy presentes para quienes vivieron aquellos días. Sin embargo, casi tres décadas después, el recuerdo se diluye entre las generaciones más jóvenes. Según distintos estudios sobre memoria democrática y terrorismo, seis de cada diez jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y una parte importante desconoce qué fue ETA o el impacto que tuvo durante décadas en la sociedad española.

Expertos y docentes advierten de que estos datos reflejan la necesidad de seguir transmitiendo la historia reciente en las aulas. Aunque el terrorismo de ETA forma parte de los contenidos educativos y puede abordarse en las pruebas de acceso a la universidad, consideran fundamental explicar no solo los hechos, sino también el contexto y las consecuencias que tuvo la violencia terrorista para evitar que caiga en el olvido.

El PP rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco

Coincidiendo con este aniversario, el Partido Popular ha rendido homenaje al concejal asesinado en Ermua. Durante el acto, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha defendido que ETA fue derrotada por el Estado de derecho y ha anunciado el compromiso de impulsar una reforma de la legislación penitenciaria para impedir que los condenados por terrorismo puedan acceder a determinados beneficios que, a juicio de su formación, no deberían concederse.

Gamarra también ha reclamado que continúe el esclarecimiento de los atentados que siguen sin resolverse y ha criticado los acuerdos del Gobierno con EH Bildu, asegurando que el acercamiento de presos de ETA al País Vasco responde a concesiones políticas. Unas declaraciones que llegan en una fecha especialmente simbólica, cuando España vuelve a recordar el asesinato que cambió la respuesta social frente al terrorismo y que sigue siendo uno de los episodios más relevantes de la historia reciente del país.