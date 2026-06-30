Jesús María Zabarte, conocido como "el carnicero de Mondragón", fue condenado a 615 años por 20 atentados y 17 asesinatos

El etarra se convirtió en un símbolo de la banda terrorista debido a los crímenes que cometió

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El etarra Jesús María Zabarte, conocido como "el carnicero de Mondragón", quien fue condenado a 615 años por 20 atentados y 17 asesinatos, ha fallecido a los 80 años, según han informado desde el diario digital vasco 'Naiz'.

El etarra fue excarcelado en 2013 en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot y en noviembre de 2014 el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento por manifestar en una entrevista al diario 'El Mundo' su falta de arrepentimiento por sus crímenes, asegurando: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado".

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Un amplio historial de asesinatos

Zabarte fue condenado por el asesinato de 17 personas, una trayectoria criminal que lo convirtió en uno de los símbolos de la crueldad de la banda, comenzando a actuar con la banda terrorista ETA en los años setenta, cuando ten solo tenía 21 años.

Jesús María Zabarte, natural de Arrasate, Guipúzcoa, se integró en ETA de joven. A lo largo de su vida ha pasado por distintas cárceles, desde Almería, Las Palmas, Ceuta, Burgos o Basauri. Aunque muchos creen que el apodo de 'el carnicero de Mondragón' viene de la crueldad de sus atentados, lo cierto es que ejerció de joven esa profesión.

Zabarte permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años, que se convirtió en el primero de los 22 niños que mató ETA.