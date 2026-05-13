La Mesa del Congreso ha acordado suspender cautelarmente la credencial de prensa a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo

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La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles suspender cautelarmente la credencial de prensa a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo por los altercados ocurridos en las últimas semanas en la Cámara y a la espera de que se resuelvan los expedientes abiertos contra ellos.

La decisión se ha tomado a propuesta de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y con el acuerdo de la mayoría de la Mesa, PSOE y Sumar, mientras que los representantes del PP en la misma se han negado a participar en la decisión.

Según han informado fuentes de la Mesa, la decisión se ha tomado en aplicación del artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que permite adoptar medidas provisionales en estos casos que deben ser confirmadas o levantadas dentro de los 15 días siguientes a su adopción, siendo susceptibles de recurso. Las mismas fuentes han señalado que la medida cuenta con el aval de los letrados y se toma para proteger los intereses y derechos de los diputados y los representantes de los medios de comunicación ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia".

Un crecimiento de las denuncias contra ambos

La medida se aplica inmediatamente, a la espera de la resolución definitiva de los expedientes que ambos tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación, han precisado las fuentes. La retirada de las acreditaciones se ha producido, han añadido, después de que en las últimas semanas haya habido un llamativo crecimiento de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados.

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En este sentido, han apuntado, que solo en su reunión de este miércoles la Mesa ha tramitado cuatro nuevos informes emitidos por el consejo consultivo de comunicación por "episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta cámara". Recalcan además que este "desprecio por la libertad de expresión de las diputadas" constituye una "verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de derecho que establece la Constitución".

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La Mesa del Congreso sigue a la espera de recibir, para resolver definitivamente, los dos primeros informes que ha finalizado ya el instructor y que han sido enviados a Quiles y Ndongo para que, en un plazo de diez días, presenten alegaciones a los mismos. En estos informes el instructor resuelve sobre tres denuncias contra ambos, por grabar en zonas no autorizadas de la cámara en el caso de Quiles y por interrumpir una rueda de prensa, en el de Ndongo.

Vito Quiles tiene ocho expedientes abiertos

Las citadas fuentes han informado además que para estos casos hay ya propuesta de sanción. El resto de las denuncias presentadas contra ellos, Quiles tiene en total ocho expedientes abiertos y Ndongo tres, siguen el procedimiento marcado por el nuevo reglamento de la cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

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En declaraciones a los medios, la diputada de Sumar y miembro de la Mesa, Esther Gil de Reboleño, ha explicado que la suspensión trata de evitar que se sigan dando "situaciones de acoso y de violencia incluso física", que, ha subrayado, no se pueden permitir en un país democrático. El otro representante de Sumar en la Mesa, Gerardo Pisarello, ha señalado, por su parte, que con esta decisión el órgano de Gobierno del Congreso lanza un mensaje "muy claro" al Partido Popular y a Vox, "que tienen que dejar de blanquear e incluso de financiar a Quiles y Ndongo".

Ha acusado a ambos de no hacer un periodismo "incómodo", sino que perpetran, ha dicho, actos de "violencia creciente", sin muestras de arrepentimiento. "Basta de blanquear agitadores ultras que actúan como escuadritas y basta sobre todo de financiarlos, porque esto no es libertad de expresión, esto es hostigamiento y violencia contra la democracia", ha añadido Pisarello.