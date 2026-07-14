La Familia Real preside la entrega de unos galardones que reconocen proyectos científicos, sociales y empresariales con impacto positivo

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La Familia Real preside esta tarde en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona, unos galardones que reconocen a jóvenes que destacan por su talento, innovación y capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

Este año, seis jóvenes reciben el reconocimiento por impulsar proyectos en ámbitos como la ciencia, el emprendimiento y la acción social. Todos ellos comparten un objetivo: inspirar a las nuevas generaciones y demostrar que el talento puede convertirse en una herramienta de transformación.

La búsqueda de vida fuera de la Tierra

Uno de los premiados, Rafael Luque, centra su investigación en el estudio y caracterización de planetas situados fuera del Sistema Solar. El científico explica cuál es el propósito de su trabajo:"Mi investigación se centra en el estudio y caracterización de planetas fuera del Sistema Solar. Y el objetivo último es intentar responder la pregunta de si estamos solos en el universo, si hay alguien ahí fuera."

Los galardonados coinciden en que el premio supone un impulso para seguir desarrollando proyectos con un efecto real en la sociedad: "Un sueño hecho realidad." Los seis premiados representan a una generación que apuesta por la innovación con impacto social. Uno de ellos, Hatim Azahri, pone el foco en el valor del voluntariado y la implicación ciudadana como motor del cambio: "Un reconocimiento a todas esas personas que dedican su tiempo de manera voluntaria, sus energías diariamente para mejorar los barrios, para mejorar las ciudades."

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Emprender para crear oportunidades

Otra de las galardonadas, Mercedes Bidart, ha desarrollado una empresa que facilita el acceso a financiación para pequeños negocios y personas tradicionalmente excluidas del sistema financiero. Su proyecto parte de una reflexión sobre la desigualdad económica.

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"¿Cómo hacemos para que el dinero llegue a las manos de las personas que fueron históricamente dejadas de lado en el sistema financiero y económico?" Los premiados coinciden en que el éxito nace de la pasión por aquello que hacen. Patricia Aymà describe esa vocación como un auténtico "enamoramiento" por su trabajo. En algunos casos, además, sus trayectorias rompen con los estereotipos sobre el éxito académico, demostrando que el talento puede seguir caminos muy diferentes.