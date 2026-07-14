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Rescate in extremis a una mujer con fracturas en la pierna tras caer por un barranco en Pórtugos, Granada

Rescate in extremis a una mujer con fracturas en la pierna tras caer por un barranco en Pórtugos, Granada
El espectacular rescate en helicóptero de la mujer atrapada en un barranco de Pórtugos, Granada. GREIM

  • El GREIM de la Guardia Civil rescató a la mujer accidentada que había sufrido fracturas en tibia y peroné

  • La operación de rescate fue muy complicada por la estrechez y profundidad del barranco

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Angustioso rescate in extremis el llevado a cabo por el GREIM de la Guardia Civil en la provincia de Granada, donde ha conseguido liberar a una mujer que resultó herida tras precipitarse y quedar atrapada en el barranco del Tajo Cortés, en el término municipal de Pórtugos.

La barranquista había sufrido una doble fractura abierta en la tibia y el peroné a causa del accidente. Cuando los especialistas llegaron al lugar, comprobaron que la maniobra de rescate presentaba una gran complejidad debido a la estrechez del barranco y la profundidad del mismo, de hasta 800 metros de longitud de descenso.

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Lluvia de piedras

Tras descender con cuerdas hasta la mujer accidentada, los rescatistas inmovilizaron la pierna lesionada y aseguraron a la mujer en una camilla para proceder a su evacuación mediante un ciclo de grúa del helicóptero.

Además, la operación de rescate se desarrolló en condiciones especialmente difíciles debido a la continua caída de piedras desde las paredes del barranco.

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Finalmente, los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil consiguieron sacar con éxito a la barranquista y trasladarla hasta el helipuer de Los Tablones, en Órgiva, y posteriormente evacuada mediante un helicóptero medicalizado del 061.

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