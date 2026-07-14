Manuel Pimentel Granada, 14 JUL 2026 - 13:18h.

El GREIM de la Guardia Civil rescató a la mujer accidentada que había sufrido fracturas en tibia y peroné

La operación de rescate fue muy complicada por la estrechez y profundidad del barranco

Compartir







Angustioso rescate in extremis el llevado a cabo por el GREIM de la Guardia Civil en la provincia de Granada, donde ha conseguido liberar a una mujer que resultó herida tras precipitarse y quedar atrapada en el barranco del Tajo Cortés, en el término municipal de Pórtugos.

La barranquista había sufrido una doble fractura abierta en la tibia y el peroné a causa del accidente. Cuando los especialistas llegaron al lugar, comprobaron que la maniobra de rescate presentaba una gran complejidad debido a la estrechez del barranco y la profundidad del mismo, de hasta 800 metros de longitud de descenso.

PUEDE INTERESARTE Un hombre resulta herido por arma de fuego tras un tiroteo en Rivas-Vaciamadrid

Lluvia de piedras

Tras descender con cuerdas hasta la mujer accidentada, los rescatistas inmovilizaron la pierna lesionada y aseguraron a la mujer en una camilla para proceder a su evacuación mediante un ciclo de grúa del helicóptero.

Además, la operación de rescate se desarrolló en condiciones especialmente difíciles debido a la continua caída de piedras desde las paredes del barranco.

Finalmente, los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil consiguieron sacar con éxito a la barranquista y trasladarla hasta el helipuer de Los Tablones, en Órgiva, y posteriormente evacuada mediante un helicóptero medicalizado del 061.