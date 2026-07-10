El exagente Rafael Salvador asegura que Leire Díez le dijo que actuaba enviada por "el que más manda"

El juez Santiago Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en el caso Leire

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El policía jubilado Rafael Salvador ha declarado este viernes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantuvo hasta cuatro reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, quien le aseguró que actuaba enviada por "el que más manda". No obstante, el exagente ha afirmado que nunca dio credibilidad a esa afirmación porque pensó que se trataba de "un timo".

Su testimonio se enmarca en el denominado 'caso Leire', en el que se investiga una presunta organización que habría tratado de desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Niega que buscara información para perjudicar a la jueza Alaya

Según han indicado fuentes jurídicas a EFE, Rafael Salvador ha rechazado la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sostiene que Leire Díez recurrió a él para obtener información comprometedora sobre la magistrada Mercedes Alaya, instructora del conocido caso de los ERE.

El exagente, que perteneció a la UDEF y está jubilado desde 2018, ha explicado que las reuniones estuvieron relacionadas con la elaboración de un libro y no con ninguna operación para desacreditar a la jueza.

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Asimismo, ha detallado que se reunió con Díez dos veces en 2020, una tercera ocasión en Zaragoza y una cuarta en Tarifa, en Cádiz. Durante su declaración, Rafael Salvador ha reconocido que habló con Leire Díez sobre el caso de los ERE, ya que ella le comentó que había personas interesadas en presentar una querella contra Mercedes Alaya.

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Sin embargo, ha asegurado que no le facilitó ninguna información sobre la magistrada.

El testigo también ha relatado que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le hablaron de la UDEF y de unos audios del excomisario José Manuel Villarejo, además de preguntarle qué quería a cambio de colaborar. Según su versión, respondió que no quería nada.

Asimismo, ha explicado que fue durante la investigación judicial cuando descubrió que Leire Díez había grabado sus encuentros.

La UCO apunta a una estrategia contra la magistrada

La investigación de la Guardia Civil sostiene que Leire Díez pretendía conseguir información que pudiera comprometer a la jueza Mercedes Alaya.

Según la UCO, un día después de la primera reunión con el exagente, Díez envió un mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el que afirmaba: "Ya tengo lo suyo y voy a por los ERE".

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En otro de los mensajes incorporados a la causa puede leerse: "Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe".

Además, antes de un segundo encuentro con el policía jubilado, Leire Díez le trasladó que las conversaciones mantenidas habían servido para que "desde posiciones elevadas" hubiera personas dispuestas a adoptar decisiones.

Entre las grabaciones analizadas por la UCO también figura una conversación en la que Díez pregunta al exagente: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y lo demás sigo yo con un libro". Además del caso de los ERE, la magistrada Mercedes Alaya también instruyó el caso Aznalcóllar, centrado en un supuesto amaño en la adjudicación de la explotación de una mina sevillana.

En ese procedimiento estuvo investigado el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por su anterior etapa en la Junta de Andalucía, aunque finalmente resultó absuelto.