La presencia de la Familia Real refuerza el apoyo institucional a la selección en uno de los partidos más importantes de su historia

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía celebran eufóricos el pase de España a la final del Mundial: "¡A por ello!"

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Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirán el próximo domingo a la final del Mundial de fútbol, en la que España se enfrentará a la selección que resulte vencedora de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, según ha anunciado la Casa Real.

La presencia de los cuatro miembros de la Familia Real busca mostrar su apoyo a la selección española en uno de los partidos más importantes del campeonato. El propio Felipe VI ya había avanzado este miércoles que la Casa Real estaba ultimando los detalles del desplazamiento a Nueva York, donde se disputará la final.

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El anuncio llegó después de que los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieran juntos la victoria de España frente a Francia en un hotel de Barcelona, resultado que clasificó al equipo para la gran final.

El Rey ya acompañó a la selección durante el Mundial

No será la primera vez que Felipe VI apoye al combinado nacional en este torneo. El pasado 26 de junio asistió al encuentro entre España y Uruguay, disputado en Guadalajara (México), en el que la selección española certificó el liderato de su grupo gracias a una victoria por la mínima.

Tras el partido, el monarca pudo saludar a los jugadores y les trasladó un mensaje de confianza de cara a las eliminatorias: "Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, pero tenéis calidad, ganas y nivel. Mucho ánimo y a por ello", les dijo entonces.

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La presencia del Rey en la final continúa una tradición de apoyo institucional al fútbol español. Felipe VI también asistió a la final de la Eurocopa de 2024, en la que España conquistó el título, acompañado por la infanta Sofía, gran aficionada al fútbol.

Asimismo, estuvo presente en Sudáfrica 2010, cuando España se proclamó campeona del mundo por primera vez. En aquella ocasión acudió como Príncipe de Asturias, antes de su proclamación como Rey.