El rey Felipe VI ya ha confirmado su presencia en la final del Mundial que se celebrará este domingo en Nueva York

La euforia de los jugadores de la Selección en el vestuario tras meterse en la final del Mundial 2026: "Saca los pasos prohibidos"

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La Casa Real ha celebrado la victoria de España frente a Francia este martes que mete al equipo nacional de fútbol en la final del Mundial 2026: "Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo", ha afirmado a través de un mensaje en Instagram.

Con un vídeo de los reyes festejando los goles y la victoria junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han instado a los jugadores a "luchar por el título" con "todo un país" a su lado. "Gracias por hacernos disfrutar de este camino", han concluido.

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La celebración de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía durante el partido

Aunque la familia real no pudo viajar a Dallas para animar a España ya que la semifinal coincidía con la gala de los Premios Princesa de Girona que se han celebrado este martes en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía no se perdieron el partido y, tras cumplir con sus compromisos institucionales, se ataviaban con sus camisetas de la Selección y vibraban emocionados con la histórica victoria del conjunto entrenado por Luis de la Fuente.

Todos equipados con la segunda equipación de 'La Roja' -la camiseta blanca con detalles rojos- con el dorsal 26 (en referencia al año en el que estamos) y sus respectivos nombres, han visto el enfrentamiento contra Francia entre nervios, confidencias y vítores.

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Ha sido cuando el árbitro ha pitado el final del partido cuando Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía han estallado eufóricos, poniéndose en pie y celebrando entre abrazos, saltos y risas la victoria de España y el pase a la final del Mundial. Un momento inédito que refleja no solo su unión familiar sino también una vena futbolera que no suelen mostrar en público.

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"Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!" han expresado orgullosos de la rotunda victoria del conjunto de Lamine Yamal, Rodri, Álex Baena o Mikel Merino frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

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El rey Felipe VI ya ha confirmado su presencia en la final del Mundial que se celebrará este domingo en Nueva York -ya apoyó a España en la fase de grupos en el partido contra Uruguay- y en el aire está si lo hará acompañado por la reina Letizia, Leonor y Sofía, ya que por el momento Zarzuela no se ha pronunciado al respecto.

Las reacciones políticas tras la victoria ante Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado la clasificación de España para la final que se disputará este domingo contra Inglaterra o Argentina: "Espectacular. Una vez más la Selección nos hace soñar", ha afirmado a través de un mensaje en 'X'.

En la misma línea se ha expresado el Partido Popular, que ha festejado la victoria de España contra Francia en las semifinales por dos goles a cero: "¡VAMOOOOOOOS!", ha escrito en redes sociales, a la vez que ha trasladado imágenes de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, gritando los goles del equipo nacional.

Minutos más tarde, el líder de la oposición ha animado a la Selección a conseguir "la segunda estrella": "¡Enhorabuena! ¡Impresionante! Toda España está con vosotros".

"Un 14 de Julio España vence a Francia!! Hemos sido mejores!. Goles de un Vasco y un Extremeño, conquistando un mundial en América!", ha publicado Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha colgado en 'X' un vídeo del hermano del jugador español, Lamine Yamal, festejando uno de los goles de la Selección en el Mundial.

El titular de Exteriores, José Manuel Albares, también ha festejado que este martes sea "un día doblemente histórico" por la clasificación y por dar la vuelta a "la historia de vivir espalda contra espalda Gibraltar y el campo de Gibraltar".