El Supremo mantendrá la orden de detención de Puigdemont y este no volverá a España aún

El Supremo, como ha podido saber Informativos Telecinco, mantendrá la orden de detención vigente por malversación.

La justicia europea avala la Ley de Amnistía y abre la puerta a un posible regreso de Carles Puigdemont a España

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que la Ley de Amnistía es compatible con la normativa europea. El TJUE responde así a las dudas planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Ahora, con esta resolución, todas la miradas puestas en el principal beneficiario de ley, el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. El Supremo, como ha podido saber Informativos Telecinco, mantendrá la orden de detención vigente por malversación.

Puigdemont huyó de España en octubre de 2017, días después del referendum ilegal de independencia. Fue 6 años después, en 2023, cuando Pedro Sánchez se comprometió a amnistiar a los implicados tras contar con su apoyo para ser presidente del gobierno. De hecho, en la campaña electoral en 2019 llegó a decir que endurecería la penas por delitos como los competidos por los independentistas. Ahora, la Justicia Europea responde a la española ante dudas como el uso de fondos públicos y es clara. No se opone a una ley nacional de Amnistía. Y el Gobierno apunta la victoria en boca de Félix Bolaños, ministro de Justicia con una frase rotunda, "el Gobierno se arriesgó para traer la normalidad y la convivencia, y lo logró". Pero es el propio Carles Puigdemont no les permite saborear ese triunfo y amenaza desde Bélgica: recuperarán fuerzas y recursos para centrarse en el objetivo principal, que no es otro, de nuevo, que la independencia.

Lo ha dejado claro, el secretario general de Junts, Jordi Turull, al señalar que "si alguien piensa que conflicto ha acabado está muy equivocado". Celebran la resolución también en la sede de Esquerra que la ha calificado como "una victoria política del independentismo".

Los independentistas exigen la aplicación inmediata de la Amnistía que permita a Puigdemont volver. Para Turull, "Europa dice que ya deberían estar en casa".

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Junqueras ha hablado más desde el lado humano y ha dejado de lado por un momento la eterna rivalidad política entre Junts y ERC al decir que "espero abrazar pronto a Puchi por las calles de Barcelona".

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El PP evita polemizar sobre esta sentencia y pone el acento en lo que consideran el debate de fondo. En boca del secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado a la resolución enfocando el debate en torno a la figura de Pedro Sánchez. "Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad"

La resolución europea no solo afecta a Puigdemont, aunque este se lleve todos los focos. La argumentación de esta sentencia permitirá amnistiar a los 12 CDR acusados de terrorismo. Los magistrados europeos descartan que provocaran muertes o graves violaciones de los derechos humanos.