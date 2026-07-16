Alberto Rosa 16 JUL 2026 - 16:21h.

La familia, de origen magrebí, ha sido arropada tras el trágico incidente en la localidad en la que llevaban viviendo tres años

La mujer muerta junto a sus dos hijos menores en la presa de Roncal había tenido un bebé hace meses: su viudo, arropado por su familia

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La localidad navarra de Roncal continúa conmocionada tras la trágica muerte de una familia en la presa del municipio el pasado miércoles. Una madre de 29 años y sus dos hijos menores, de 11 y de siete años, fallecían tras sufrir un accidente en cadena que sigue investigando la Guardia Civil.

La familia, de origen magrebí, llevaba tres años en la localidad y eran conocidos por los vecinos de Roncal. Tal y como recoge ‘Diario de Navarra’, varios allegados de la familia procedentes de Vitoria, Francia o Mallorca han arropado este jueves a Ahmed Elmiry, marido y padre de las tres víctimas.

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"Es una tragedia tan increíble que es muy difícil parar de llorar. Es un dolor tremendo. La familia está rota y todos los que los conocemos, pero también los vecinos y vecinas", contaba al citado medio Mokhtar El Talbi, representante de la comunidad islámica en Sangüesa.

El Talbi ha acudido hasta Roncal para consolar a los familiares de los fallecidos hasta la medianoche. “Estaban muy afectados. Una sobrina de Ahmed ha llegado de Vitoria para quedarse con él, pero muchos le hemos ofrecido nuestra casa y ayudar en lo que haga falta. Parece que era la primera vez que iban al río, hacía mucho calor y se refrescaron. El padre se quedó con el bebé porque todavía era al principio de la tarde. No saben muy bien qué ha podido pasar. Después ya no se ha podido hacer nada”, relata Mokhtar a ‘Diario de Navarra’.

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La tragedia ha conmocionado mucho a esta localidad de poco más de 200 habitantes. El padre "trabajaba en una serrería en Burgui y el último hijo de la familia, un bebé, había nacido ya en Roncal", destaca el citado medio.

Ahora, la Guardia Civil investiga este triple fallecimiento en la presa de Roncal. Según las primeras pesquisas de la Benemérita, la causa de la muerte habría sido un ahogamiento. La muerte de esta familia ocurrió poco después de las 16:30 horas. Ahora, el Ayuntamiento de la localidad navarra ha declarado tres días de luto oficial.

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Tres días de luto oficial

La investigación continúa abierta y se siguen practicando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la Guardia Civil, cuerpo encargado de la investigación, trabaja en la hipótesis de un accidente en cadena, como informan desde el medio de comunicación 'Diario de Navarra'.

"Las tres personas habrían ido entrando en el agua con intención de prestar ayuda a una de ellas en apuros sin que finalmente pudieran lograrlo", indican en el medio anteriormente citado.