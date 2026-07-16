La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y devuelve el pasaporte a Begoña Gómez pero mantiene el juicio con jurado

Begoña Gómez entrega al juez sus billetes a Londres, le replica que suprimió los sellos en los pasaportes y le acusa de vulnerar derechos

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MadridLa Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

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Un jurado de nueve personas juzgarán a Begoña Gómez

La audiencia madrileña estima parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Peinado que envió a juicio con jurado a Gómez, Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, que revoca parcialmente, descartando que la mujer del presidente cometiera delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Además, separa del procedimiento de jurado a Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

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En definitiva, la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Begoña Gómez irá a juicio ante un tribunal de nueve ciudadanos legos en derecho.

¿Cómo se eligen a estos nueve miembros del jurado?

Las nueve personas que conformarán este jurado serán elegidas entre un listado de 2.846 hombres y mujeres.

En un registro de acceso público, disponible en la web de la Oficina del Censo Electoral, se muestra la lista total de los candidatos preseleccionados para integrar los jurados populares en Madrid entre 2025 y 2026.

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Entre ellos, se encuentran los nombres de las nueve personas que serán escogidas para formar este jurado.

No obstante, hay que destacar que, aunque esta lista es pública, cuando se conforme el jurado con estos nueve miembros su identidad sí que deberá permanecer en secreto. Con esta medida se evitan que se produzcan presiones, filtraciones o cualquier otro comportamiento que pretenda influir en el veredicto del jurado.

Devuelven el pasaporte a Begoña Gómez, pero se mantiene el juicio con jurado

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de juicio con jurado popular.

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En el auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.