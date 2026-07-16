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El BNG dice que el aval del TJUE a la amnistía supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y urge a aplicarla

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El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Europa Press
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha celebrado el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía y ha reclamado a los tribunales españoles que comiencen a aplicarla de forma inmediata.

El BNG ve un "aval" del TJUE a la Ley de Amnistía

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado que el pronunciamiento del tribunal europeo supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y una desautorización a quienes han cuestionado la constitucionalidad y legalidad de la norma.

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Las declaraciones han sido difundidas a través de su perfil en la red social X, tras conocerse el criterio del TJUE sobre la ley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Ley de Amnistía no entra en conflicto con el derecho de la Unión Europea ni perjudica los intereses económicos comunitarios, según el pronunciamiento conocido este jueves.

Para el BNG, esta posición supone un "aval" a la norma y respalda la actuación del Gobierno en su aprobación.

Rego carga contra el PP y pide aplicar la ley

El dirigente nacionalista interpreta además la decisión del TJUE como una "desautorización" a las críticas formuladas desde parte de la judicatura.

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Asimismo, sostiene que el pronunciamiento representa un revés para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y para un "PP cada vez más ultra", al considerar que, tras la decisión del tribunal europeo, "se han quedado sin argumentos".

El BNG ha insistido en que, tras este pronunciamiento, los tribunales españoles deben aplicar la Ley de Amnistía sin más demora.

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