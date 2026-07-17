La UCO registra "ingresos en efectivo de origen desconocido por valor de 18.261,56 euros entre 2014 y 2017"

Santos Cerdán, sobre el caso Leire: "Es escandaloso que el trabajo se confunda con una trama, no hice nada ilegal"

Compartir







La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" entre 2015 y 2024, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023 periodo que, añade la UCO, aglutina la etapa ministerial de José Luis Ábalos y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

En el informe patrimonial de Cerdán, la UCO también ha detectado "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261 euros", y que éstos corresponderían "a una posible fuente de ingresos no declarada" por el exdirigente socialista.

Observa además "una reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019", que coincidió temporalmente "con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona de los expedientes objeto de investigación".

Los agentes apuntan a "una posible fuente de ingresos no declarada" por Cerdán, a la que llegan a través de "indicios" como "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros".

PUEDE INTERESARTE La UCO apunta a que el PSOE emitió dos facturas falsas al abogado de Santos Cerdán

También mencionan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la 'etapa ministerial' de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y hacen hincapié en "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, "frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora".

"Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar", exponen.