El presidente de la Generalitat ha publicado un mensaje en X en el que muestra su consternación por el fallecimiento

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, a los 58 años

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado su consternación por el fallecimiento del secretario de Estado y Agenda Urbana, David Lucas.

En un apunte en X Illa ha asegurado este lunes que Lucas fue "un servidor público ejemplar".

"Dedicó su vida al servicio del bien común y trabajó con compromiso y rigor para hacer del derecho al acceso a la vivienda un pilar del Estado del bienestar", ha añadido.

Lucas, quien suspendió su agenda hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El departamento gubernamental ha señalado que "lamenta profundamente" la pérdida de un "excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común".