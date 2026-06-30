"Debido a un proceso cancerígeno voy a suspender de forma temporal mi agenda y actividad pública", ha anunciado

"Nuestra sanidad pública es la mejor, garantía para retomar pronto mi actividad política", ha señalado

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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha anunciado a través de las redes sociales que tiene cáncer y que suspenderá de forma temporal su actividad para someterse a tratamiento.

"Debido a un proceso cancerígeno voy a suspender de forma temporal mi agenda y actividad pública como secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para afrontar el tratamiento oncológico", ha comunicado en 'X', donde el 'número 2' del ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha agregado que la sanidad pública española es la mejor y una garantía para retomar pronto su actividad política.

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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana cancela su actividad tras anunciar su cáncer

Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Lucas ha sido secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; secretario general de Agenda Urbana y Vivienda; fue elegido senador electo por Madrid en la XII legislatura; alcalde de Móstoles; portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid o teniente-alcalde de Getafe.

También fue presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como responsable de la implementación de la Agenda 2030 en los municipios españoles.

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En materia municipal, ha sido presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Comisión de Hacienda de esta federación.

En el ámbito docente, ha sido profesor de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid; profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad de Nebrija; y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense.