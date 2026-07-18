El líder del PP asegura que a España "le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre"

Alberto Núñez Feijóo ha presentado a los candidatos del PP a las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no se parezca a la Selección española de Fútbol y ha dicho que a España "le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre".

"Me gustaría que España se pareciese más a su selección, que vuelva a jugar en equipo", ha dicho Feijóo durante la clausura del acto de presentación de los candidatos del PP a las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027.

Alberto Núñez Feijóo: "Yo no quiero que me llaméis el puto amo"

Feijóo ha exigido a sus candidatos "decencia", "servicio" y "salir a ganar" y que "den la cara por España"; "nos necesita más que nunca", ha remarcado, y les ha pedido que no se rindan a la pleitesía con su presidente: "No quiero que me deis la razón cuando no lo tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así".

El líder del PP ha criticado que muchos partidos "estén deseando que pierda España" en la final del Mundial de Fútbol, porque son nacionalistas e independentistas: "El domingo todo el PP de España será de un único equipo de fútbol que es la selección española", ha advertido.

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Anuncia que la vivienda será prioridad en su agenda

En un discurso en el que ha anunciado que la vivienda será su prioridad en agenda y que habrá un nuevo marco legislativo que permita construirlas y financiarlas con los remanentes presupuestarios de los ayuntamientos, Feijóo también ha instado a la izquierda y a los miembros del PSOE discrepantes con Sánchez a que "no miren hacia otro lado".

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"Quien en el PSOE y en la izquierda crea de verdad que Sánchez tiene que irse, que lo diga y que actúe para que se vaya. Quien calla lo sostiene y es cómplice... A estas alturas no se puede mirar a otro lado", ha puntualizado tras recalcar que "hay que elegir o con Sánchez o con la decencia y quien elija a Sánchez, tendrá que marcharse con él".

"España hará justicia"

El presidente de los populares ha reiterado que "los españoles están hartos" de "los privilegios y corrupciones" del sanchismo: "Las urnas serán su sentencia", ha dicho tras señalar que "España hará justicia" y comprometerse a que un futuro gobierno del PP "no confunda lo público con lo suyo". Y ha lanzado un aviso: "Una cosa es meter la pata y otra es meter la mano, y por ahí no voy a pasar".

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"Quiero una España con ambición, una España con autoestima. Quiero una España en la que se premia el esfuerzo porque creo que la mayoría de España ya es así porque tenemos el mejor país del mundo y solo necesitamos un gobierno a la altura", ha remarcado, tras señalar: "Hoy presentamos a nuestra selección".