"Mirando hacia adelante, tenemos una noticia más esperanzadora: que para el Gobierno lo peor aún está por llegar", ha asegurado el líder de los populares

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MadridAlberto Núñez Feijóo ha comparecido para hacer balance político del Partido Popular y, bajo el lema 'La cuenta atrás', ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez enumerando los casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo asegurando que tiene los días contados.

"Mirando hacia adelante, tenemos una noticia más esperanzadora: que para el Gobierno lo peor aún está por llegar y a España le espera lo mejor; el cambio que pondrá fin de una vez a una legislatura que nunca debió empezar", ha dicho.

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Alberto Núñez Feijóo y "los números de la corrupción" con los que avanza el fin de Pedro Sánchez en Moncloa

"Efectivamente, si Sánchez afronta su último verano en La Mareta, sus últimas Navidades en La Moncloa, es porque no merece otra cosa. No merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país", ha subrayado, antes de exponer, con una diapositiva al fondo titulada "los números de la corrupción", los escándalos en los que se ha visto inmerso el presidente del Gobierno y su partido.

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"Sus propias noticias lo ilustran perfectamente, y no solo esta legislatura. Son ya ocho años de deterioro progresivo que, a estas alturas es imposible de ocultar. Este curso ha sido algo más que un año político difícil, algo más que una mala racha. Ha sido la confirmación de que esta etapa está acabada por tres razones: el Gobierno está políticamente agotado; parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo", ha defendido, asegurando que, además, "ha perdido su respaldo social".

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"Su distancia con la calle es sideral, y es que la gente escucha al Gobierno hablar de España y no se identifica, no se reconoce. Es lo que se ha reflejado en las urnas: victorias incontestables del PP y derrotas contundentes del PSOE. En Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía. La gente no quiere a este Gobierno. No es una tendencia, es una sentencia. España ya ha cambiado de opinión y solo falta que España cambie de domicilio", ha recalcado.

Continuando con su discurso, ha seguido enfatizando que "el Gobierno ha perdido su capacidad parlamentaria", ante lo cual ha apuntado que "empezó la legislatura retenido por varias minorías y ahora ni eso". "Ahora está retenido por los intereses de una sola persona: del señor Sánchez".

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"Pese a que no hay presupuestos, --los últimos se aprobaron en el año 2022, es decir, la legislatura pasada--, pese a que no hay mayoría estable, el Gobierno es incapaz de sacar adelante sus principales compromisos, y pese a que ni siquiera hay control al Gobierno, no responde a prácticamente nada. Hay cerca de 150 solicitudes de información ignoradas y en toda la legislatura no ha habido ni un solo debate de estado de la nación", ha reprochado, asegurando que "el Gobierno ya solo se limita a bloquear lo que las Cortes aprueban en contra de su criterio o interés. Más de 60 leyes del PP metidas en un cajón; más de 500 iniciativas aprobadas por las Cortes e incumplidas", ha asegurado.

Con todo ello, además ha indicado que "lo más anómalo de todo es que esta semana se cumplirá un mes desde que el Congreso, por mayoría absoluta, votó a favor de la dimisión de Sánchez y de la convocatoria de elecciones", apostillando: "Un mes ignorando que ha sido cesado políticamente por el Congreso de los Diputados. Un mes gobernando contra el criterio expreso de la Cámara que representa la soberanía nacional".

Por eso, Feijóo ha asegurado que "Sánchez ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría", algo que, ha avanzado, "no da más de sí".

Los "tres principales propósitos del cambio" de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno

Por último, ha insistido sobre "la tercera razón" que, a su juicio, "finiquita esta etapa", es que "el Gobierno ha perdido toda autoridad moral". "No tiene autoridad moral para hacer cumplir la ley, --se las ha saltado con frecuencia--, no tiene autoridad moral para recaudar y gestionar el dinero público, --ha robado--, y no tiene autoridad moral para liderar un proyecto común porque su legado es el muro entre españoles", ha dicho.

Defendiendo todo ello, y afirmando que "Sánchez es el nexo político corruptor" y "la zona cero de la mayor corrupción de la democracia está en Moncloa", ha resumido: "Este Gobierno solo tiene una salida razonable y democrática: convocar elecciones. En las urnas y en las Cortes España ha decido que quiere una nueva etapa; que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social. Por eso, en estos días no solo ponemos fin a un curso político de una legislatura para olvidar. Lo más importante, lo mejor, es que activamos la cuenta atrás para el cambio", ha subrayado, defendiendo que no quiere "heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país".

"Me presentaré a las elecciones para reconstruir la nación, no para administrar sus escombros", ha subrayado, antes de enumerar "los tres principales propósitos del cambio": "que la decencia vuelva a las instituciones; que el país funcione; que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor".