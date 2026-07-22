Las hijas de Zapatero, en el punto de mira del juez tras la confesión de Julito Martínez

Malena Guerra 22 JUL 2026 - 16:27h.

El juez anuncia una revisión exhaustiva de las cuentas de esa sociedad que los investigadores consideran un instrumento para canalizar los pagos en diferido a su padre.

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No solo es el expresidente del Gobierno. Las otras grandes damnificadas por la confesión de Julio Martínez son las hijas de Zapatero. El testaferro asegura que cobraron tres años, sin trabajar, a través de su empresa Whathefav. El juez anuncia una revisión exhaustiva de las cuentas de esa sociedad que los investigadores consideran un instrumento para canalizar los pagos en diferido a su padre.

La declaración de Julio Martínez ha dejado en una situación crítica al expresidente del Gobierno al situarse como subordinado a las órdenes de Zapatero. Pero, además, Julito ha echado más combustible a la investigación de las hijas. En su escrito de colaboración explica que la mercantil Whathefav, cobraba una iguala de 3.000 euros mensuales, hasta el año 2025.

Un camuflaje para el cobro del 1% de la mordida por la influencia en el rescate de Plus Ultra, según la investigación. Laura y Alba maquetaban los presuntos informes de paja, pero además Julito aseguró al juez que en 2022 dejaron de trabajar y siguieron cobrando. Por qué, porque eran las hijas del jefe. El mismo Zapatero dijo en el Senado: "Le propuese a Julio Martinez que podrían mis hijas con su agencia prestar una colaboración formal. He apoyado a mis hijas que, en mi opinión, trabajan bien".

Al día siguiente de esta declaración de Zapatero ante el juez, sus hijas de Zapatero fueron citadas como investigadas porque el juez considera que Whathefav es el centro de redistribución del dinero de la presunta trama. Habla de más de un millón de euros cobrados en cinco años en facturas presuntamente falsas. Las empresas pagadoras, no solo Analisis Relevante, también Inteligencia Prospectiva, punto de entrada de otras comisiones ilegales que se investigan en Venezuela. El juez habla de Whathefav como elemento finalista del blanqueo y destaca otro medio millon de euros en las cuentas de Laura y Alba que no concuerda con sus sueldos.

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Los ingresos en la mercantil de Laura y Alba superan el millón de euros. La empresa que más les pagó es Inteligencia Prospectiva, de los hermanos Amaro Chacón, constituida un mes antes de Análisis Relevante y según la investigación, punto de entrada de las comisiones ilegales procedentes de Venezuela. Les pagó Análisis Relevante que, a su vez, recogia dinero de Plus Ultra, o la constructora Aldesa de capital chino y los dos laboratorios de ideas en los que Zapatero ejerce como presidente del Consejo Asesor. La fiscal pone en evidencia la poca consistencia de los trabajos de maquetación y distribución de los informes comparado con los cobros.

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Por eso concluye que la mercantil de las hijas de Zapatero es un vehiculo para generar facturas ad hoc, todas sin concrecion y un concepto genérico servicios de agencia. Y un elemento finalista de la organizacion de blanqueos que movió ese millón de euros en un circuito circular. Dinero que al final también llegaba a Zapatero, además, de que figura autorizado en las cuentas de Whatthefav. Otro medio millon llegó a a las cuentas personales de Laura y Alba, según la fiscal, no concuerdan con sus sueldos.