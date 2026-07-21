Virginia Mayoral 21 JUL 2026 - 16:11h.

La clave en el tráfico de influencias y para que alguien como Zapatero pueda influenciar, tiene que haber un influenciado, sostienen PP y Vox

Zapatero contra las cuerdas: el 'efecto Aldama' hacer tirar de la manta a Julito Martínez y los 'jefes' de Plus Ultra

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Las autoinculpaciones del presunto testaferro de Zapatero y socio del expresidente y los directivos de Plus Ultra, Martínez Sola y Roberto Roselli y también la propia compañía, señalan directamente a Zapatero en el caso, como la persona que logró, presuntamente a cambio del 1% de comisión, que el Gobierno decidiera rescatar a Plus Ultra.

La clave en el tráfico de influencias y para que alguien como Zapatero pueda influenciar, tiene que haber un influenciado. Es lo sostienen tanto en PP como Vox.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que la "confesión" de Julio Martínez, considerado el "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, "apunta directamente a Moncloa" y desmonta el relato de 'lawfare' que denuncian varios miembros del Gobierno. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que la defensa de Julio Martínez remitiera este lunes un escrito a la Audiencia Nacional en el que implica directamente al expresidente en la mediación del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Muñoz ha insistido en que lo "grave" de su declaración no es que apunte a Zapatero, sino que "apunta a Moncloa" y ha considerado "evidente "que Zapatero, Moncloa y el PSOE llevan semanas mintiendo sobre este asunto, porque, a su juicio, "no les queda otra opción".

En su opinión, Sánchez no puede desmarcarse ahora de Rodríguez Zapatero, como con sus anteriores colaboradores, porque "son lo mismo": "Han trabajado siempre en el mismo equipo y todo lo que han hecho lo han hecho juntos", ha afirmado.

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La dirigente popular ha puesto el foco en que el rescate de la aerolínea no se hubiera producido sin el visto bueno de algún miembro del Gobierno, por lo que se ha mostrado convencida de que "Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo, 'hay que rescatar esta aerolínea'".

Asimismo, ha incidido en que las confesiones de Julio Martínez y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, coinciden en que Zapatero cobró un 1 % del rescate de la aerolínea a cambio de "mediar" con los Gobiernos de Venezuela y Madrid para que rescataran a la aerolínea. "Y si pudo mediar ante estos Gobiernos, es porque tenía dos socios: Delcy Rodríguez en Caracas y Sánchez en Madrid", ha opinado Muñoz, antes de añadir que, de lo contrario, no se hubiera producido el rescate por el que, según esa versión, cobró una comisión del 1 por ciento.

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Para la portavoz popular, este es el "gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero" y que "se los puede llevar a los dos por delante, ahora" que, según ha dicho, "la ley del silencio socialista ya no funciona".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "socio" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la "macrotrama" sobre el préstamos público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Millán ha hecho esta acusación en una rueda de prensa después de que el empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, haya implicado al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021 y confirmar el cobro del 1 % de la misma.

"Zapatero sería el líder de una macrotrama, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Sánchez es su socio y que es el artífice de la peor corrupción hasta ahora conocida", ha afirmado la portavoz de Vox, porque, según ha dicho, es "evidente" que el "rescate" a Plus Ultra no se hubiera podido llevar a cabo sin la mediación del Consejo de Ministros.

Ha puntualizado que la declaración de este martes de Martínez ante la Audiencia Nacional debe ser comprobada, porque su confesión en sí misma no constituye una prueba.Pero ha incidido en que si se demuestran las acusaciones contra Zapatero de su testaferro, quedaría claro que se trata de una "macrotrama" que trasciende las fronteras españolas y que tiene como "cabecilla" al presidente del Gobierno.

"La clave de todo esto es que sin el actual Gobierno de España, sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez, no se hubieran podido llevar a cabo todas estas actividades", ha insistido.

En opinión de Vox, hay indicios y razones fundadas para sostener que el préstamo a Plus Ultra ha sido irregular.

La declaración desmonta el relato de 'lawfare'

Por otra parte, la diputada del PP ha defendido que esta confesión desmonta el relato del Gobierno y ha descartado que las informaciones sobre este asunto fueran "bulos" o que hubiera una "conspiración de la oposición para hacer caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez". Además, ha recordado que Zapatero sigue sin dar explicaciones sobre la procedencia de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.

Hablamos de un rescate aprobado en el Consejo de Ministros de marzo de 2021, cuando el PSOE estaba gobernando con Podemos, y la ministra de Hacienda era Maria Jesus Montero

Pero el Consejo de Ministros es un órgano colegiado con el presidente a la cabeza y de todas sus decisiones son todos responsables. Las preguntas se sucedían una detrás de otra

Y la parte de SUMAR se sigue quedando en las explicaciones El Gobierno, sigue creyendo en la inocencia del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las últimas novedades en el caso del préstamo a la compañía aérea Plus Ultra, y mantiene la plena legalidad de ese préstamo.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, hayan implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

Tras asegurar de forma inicial que continúan defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, ante la insistencia de los periodistas por saber si lo consideran inocente, lo ha afirmado: "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia". Más allá de esa afirmación, ante las declaraciones del empresario Julio Martínez, ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o "estrategias de defensa" en sede judicial en este caso, informa Teresa Fernández Cuenca.

Saiz ha hecho hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, y ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad "No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha sido su respuesta al plantearle si el Gobierno actuó a petición de Zapatero o le informó del proceso, y cómo pudo saber el expresidente que se iba a conceder el préstamo antes de que se hiciera pública la decisión.

Para apuntalar sus argumentos, la ministra ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externos.

También que fue revisado por el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto y si desde Sumar iban a pedir algún tipo de responsabilidad a su socio en el Gobierno, ha dicho que ella nunca comenta las causas judiciales, porque cree que no sería responsable hacerlo. Sí ha recordado que Sumar ha venido defendiendo que Zapatero debe dar explicaciones ante la inquietud, tristeza y preocupación que hay en la ciudadanía.

Se ha remitido además a las palabras de Saiz en relación con la concesión del préstamo a Plus Ultra tras señalar que todos los expedientes son públicos y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio. Explicaciones de un expresidente que todavía no ha desvelado el origen de las famosas joyas.