El fuego que se originó el año pasado en la zona noroeste del país calcinó un total de 37.765 hectáreas

Última hora de los incendios en España: el incendio de Ávila ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia del país

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ÁvilaEl incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros, al superar el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.

El fuego del año pasado en la zona noroeste del país calcinó un total de 37.765 hectáreas, mientras que el originado hace apenas diez días, el 16 de julio, en La Mierla (Guadalajara) había escalado hasta la segunda posición, con unas 32.000 hectáreas afectadas.

Más de 70.000 hectáreas junto al de Madrid y Toledo

En conjunto, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas calcinadas y, de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Como consecuencia del fuego de Burgohondo, la Guardia Civil ya ha detenido a una persona e investiga a otra por un delito de incendio forestal, un procedimiento en el que se personará como acusación la Junta de Castilla y León.