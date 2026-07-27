La UCO ampliará la investigación sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate en el 'caso Koldo'

La Guardia Civil prepara un nuevo informe sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ampliará la investigación sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en Navarra, un contrato valorado en 62,8 millones de euros y adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Acciona y Servinabar, empresa esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.

En un oficio remitido al magistrado, la UCO señala que está preparando una ampliación de la información relativa a esta licitación, que será incorporada a la causa mediante futuros informes.

La Guardia Civil recuerda que en un informe anterior ya apuntó la existencia de indicios que situarían el origen de la gestión de esta adjudicación en 2019, cuando el Ministerio de Fomento estaba dirigido por el entonces ministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión.

Asimismo, los agentes destacan que en septiembre de 2024 la formación política Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra al considerar que podían haberse producido irregularidades en el proceso de licitación de las obras.

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La adjudicación se incorpora a la investigación del 'caso Koldo'

La UCO recuerda que ya propuso incorporar el expediente de las obras de los túneles de Belate al conjunto de adjudicaciones que se investigan en el 'caso Koldo', en el que están investigados José Luis Ábalos y Santos Cerdán por presuntos amaños en contratos de obra pública.

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Tras recibir el oficio de la Guardia Civil, el magistrado Ismael Moreno ha acordado incorporar la documentación a la pieza separada del procedimiento y ha dejado constancia de que permanecerá a la espera del nuevo informe de la UCO sobre la ampliación de la investigación.

Una vez se reciba ese documento y se analice su contenido, el juez decidirá las medidas procesales que considere oportunas dentro de la investigación del 'caso Koldo'.