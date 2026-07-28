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El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs, expresidenta de Junts

El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs, expresidente de Junts
El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs. Europa Press
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el resto de la pena --multa e inhabilitación de 4 años y 1 día-- se mantiene.

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Según ha expresado el Ministerio, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

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