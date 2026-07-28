Considera "amnistiados los actos" por los que fue acusada y, "en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído"

Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no cumplir con la aplicación de la amnistía

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El Tribunal Supremo aplica la ley de amnistía, por primera vez, a Meritxell Serret, de ERC, exconsellera del Gobierno de Carles Puigdemont. Fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave. Ahora, tres años después, es la primera en beneficiarse de esta ley que impuso la Justicia europea al avalarla. Desde Esquerra Republicana lo han celebrado y piden lo mismo para el resto de sus compañeros.

Concretamente, en una resolución, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera "amnistiados los actos" por los que fue acusada y, "en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído".

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ERC celebra la amnistía de Meritxell Serret y pide que se aplique al resto

"Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía", ha celebrado ERC en un comunicado.

A ese respecto, los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval "contundente" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

Por ello, añade el comunicado, "ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados".

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"Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión", subraya ERC.

La condena a Meritxell Serret

Fue en abril de 2023 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern que presidía Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.

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Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era "perfectamente conocedora" de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma "consciente y deliberada", sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

La sentencia recordaba que Serret hizo un "reconocimiento directo" del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum por sus "convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán".

La exconsellera de Agricultura, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia, volvió a España en 2021 para ponerse a disposición del Supremo, al ver despejado su horizonte procesal después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar que ella en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia -sin penas de cárcel- y no por malversación.

Ahora, con la decisión del Supremo, se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.