Las autoridades denuncian la descontrolada y crítica situación de medio millar de inmigrantes que llegan a nado a Ceuta

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Más de un millar de personas migrantes, entre adultos y menores de edad, han accedido a Ceuta durante la última semana, según informaba la Delegación del Gobierno. Una situación que ha provocado una "extraordinaria presión sobre los recursos de acogida, ocasionando el colapso del sistema de protección de menores y la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)".

La mayoría de inmigrantes indocumentados que han conseguido entrar en Ceuta lo han hecho a nado por el espigón que separa a Marruecos con la ciudad. Es una situación que preocupa mucho al Gobierno y que la imagen de múltiples flotadores en la orilla del mar y de personas huyendo de las autoridades refleja la realidad de lo que se está viviendo día a día.

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En apenas unas horas, durante la noche de este pasado lunes al martes, unas 70 personas han logrado cruzar y celebrar con gritos, saltos y risas que lo han conseguido, como la imagen de dos jóvenes que, todavía con los trajes de neoprenos puestos hacen el símbolo de victoria con la mano mientras miran sonrientes a cámara.

La denuncia de las autoridades ante la descontrolada situación

Desde el Sindicato de Policía JUPOL han denunciando que la situación es totalmente incontrolable y que los inmigrantes, según explica Joaquín Martín, llegan "a nado, en patera y de otras muchas maneras, de manera totalmente incontrolada". Sin pensarlo dos veces, muchos de ellos se arrojan al mar desde el lado marroquí para llegar a la ciudad española a nado.

Es un camino que se hace muy duro, en especial con las condiciones climatológicas de niebla y viento que ha habido en las últimas horas y que termina cuando llegan a las rocas del espigón. Muchos de ellos confirman que suelen tardar tres o incluso cuatro horas nadando por el mar sin parar.

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La Guardia Civil no puede controlar esta situación, tampoco lo hace la Marina de Marruecos que trabajan coordinadamente y que en toda la noche han recogido a más de 500 personas intentando entrar a nado a Ceuta: "Son muchos años en los que nos vemos en las mismas situaciones, cuando podrían poner determinada prevención en las fronteras marítimas".

Todo este medio millar de migrantes están durmiendo en la calle y en los alrededores del centro temporal de acogida que ya ha asegurado que está completamente desbordado, pero a sus puertas les espera unas 400 personas que están esperando poder ser atendidos.