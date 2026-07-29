El abogado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del PSOE pide reabrir la causa de la lona colocada frente al Congreso

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El abogado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE ha pedido reabrir la investigación sobre la lona colocada por la organización Hazte Oír en la fachada de un edificio frente al Congreso el 19 de mayo de 2025 con la palabra 'corrupto' junto a una imagen del jefe del Ejecutivo.

El letrado ha presentado un incidente de nulidad contra la resolución en la que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado mes de junio el archivo de la investigación, según el escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

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La representación legal de Sánchez denuncia que esta decisión le causa "indefensión" y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, y solicita que se anule tanto ese archivo como el anterior adoptado por la jueza instructora, y que vuelvan las actuaciones al momento en el que la magistrada debe resolver una serie de diligencias.

El caso fue archivado

Porque, según expone, el caso se archivó sin tomar declaración al investigación ni incorporar un reportaje fotográfico de la Policía Científica, diligencias "claramente decisivas" que podrían determinar la "reiteración, persistencia y finalidad vejatoria de la conducta".

El escrito subraya que la Audiencia Provincial de Madrid incurrió en una "incongruencia omisiva" y "falta de motivación" al avalar el archivo descartando los delitos de injurias y calumnias, pero sin valorar suficientemente los posibles delitos de coacciones o contra la integridad moral. La jueza instructora cerró este caso el pasado mes de febrero al "apreciar falta de relevancia penal de los hechos investigados".

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El proceso llegó hasta la Audiencia de Madrid

Con los recursos del PSOE y del presidente del Gobierno, el proceso llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló el archivo y adujo la "prevalencia de los derechos de libertad de expresión y de información, en cuanto esenciales para la formación de la opinión pública en toda sociedad democrática", especialmente "cuando de asuntos de interés general se trate y en cuanto puedan afectar a las personas públicas".

Concluyó el tribunal que la palabra "corrupto" dirigida al presidente del Gobierno y considerada "de modo aislado" sí constituiría "un grave insulto", si bien al ir "asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afectan" al entorno de Sánchez, "no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión".