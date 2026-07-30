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Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es "ejemplar"

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado en Ceuta, España
Presión migratoria sobre el espigón del Tarajal, en Ceuta para entrar ilegalmente a territorio español y comunitario. Mediaset
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Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

Miles de personas tratan de entrar en la Ciudad Autónoma de Ceuta a través del espigón del Tarajal con grave riesgo para sus vidas
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Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

Una percepción generada, han resaltado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

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En directo | Cientos de inmigrantes entrando en la playa del Tarajal a nado desde Marruecos
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"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han zanjado.

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