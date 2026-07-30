Marruecos asegura que los intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular"

Las impactantes imágenes de miles de migrantes entrando ilegalmente a Ceuta desde Marruecos: la ciudad, desbordada

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Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

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Marruecos niega que fomente la inmigración irregular

Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

Una percepción generada, han resaltado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

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"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han zanjado.