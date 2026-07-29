Ceuta, desbordada: la llegada de inmigrantes ilegales a nado se dispara como nunca

Estamos ante una "emergencia social máxima en Ceuta", alerta Halima Ahmed, portavoz de la ONG Luna Blanca de Ceuta.

A nado durante cuatro horas sin descanso desde Marruecos: así han llegado a Ceuta medio millar de inmigrantes

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Ceuta lanza un SOS. Los servicios de atención a migrantes están completamente desbordados. Las autoridades hablan de situación de colapso y piden una solución inmediata por parte del Gobierno. Es la paradoja de los que llegan sonriendo, jugándose en ocasiones la vida - se han contabilizado 600 muertos en el intento en lo que va de año-, posando ante la cámara después de lograr su objetivo y la imposibilidad de los servicios de asistencia de atenderlos de forma digna.

Uno de ellos incluso posa con el cocodrilo hinchable con el que ha alcanzado la costa española. Pero estamos ante una "emergencia social máxima en Ceuta", alerta Halima Ahmed, portavoz de la ONG Luna Blanca de Ceuta.

El CETI se encuentra completamente colapsado, cada rincón refleja la enorme presión migratoria que soporta Ceuta. "Han llegado por mar más de 1.500 entre adultos y menores, con un flujo de entrada: más de 200 al día." No es de extrañar que haya 400 personas en sus alrededores en la carretera de acceso al centro como si fuera un campamento improvisado, entre ellos puede haber 40 niños. Son marroquíes, subsaharianos y argelinos.

Con los centros al límite y las llegadas sin freno desde hace días, el Gobierno ceutí reclama una respuesta urgente del Estado y plantea una coordinación extraordinaria para gestionar una crisis que, advierte, puede agravarse aún más. "El Gobierno de la ciudad considera que no debemos descartar la posibilidad de establecer un mando único atribuido de capacidades suficientes para coordinar, dirigir y gestionar la crisis", señaña Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

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En el mar, los rescates se suceden sin descanso. Las embarcaciones del Servicio Marítimo navegan repletas de inmigrantes que, sobre el terreno, reflejan una situación que supera cualquier precedente reciente.