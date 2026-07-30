El Centro Temporal de Acogida de Inmigrantes (CETI) de Ceuta está diseñado para 512 plazas, pero ahora hay miles de migrantes que intentan acceder a él

Todo sobre la crisis migratoria en Ceuta

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El Centro Temporal de Acogida de Inmigrantes (CETI) de Ceuta atraviesa una situación de saturación sin precedentes. Las instalaciones, diseñadas para una capacidad óptima de 512 plazas, albergan ya a más de un millar de residentes, mientras que otros tantos permanecen concentrados cerca, rodeando el recinto por completo y levantando un campamento en el exterior.

Forcejeos con las fuerzas de seguridad

La presión en los accesos es constante. Los agentes destinados en el centro se encuentran prácticamente bloqueados en su interior, los vehículos no pueden salir y las ambulancias tampoco logran entrar. Los intentos de las fuerzas de seguridad por despejar los accesos, tanto mediante diálogo como a la fuerza, resultan insuficientes. Cada apertura de la puerta genera una situación de tensión extrema, comparable a una olla a presión.

En algunos momentos, los migrantes se aferran a los vehículos que transportan alimentos como una entrega de pan.

La desproporción entre efectivos y personas concentradas es evidente con solo dos agentes frente a cientos de migrantes que, si decidieran avanzar por la fuerza, superarían cualquier contención. Para muchos de ellos, las puertas del CETI se han convertido en un punto de referencia y un símbolo de llegada. Algunos muestran objetos que consideran valiosos, como dinero o una toalla de la Cruz Roja.