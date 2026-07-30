Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera
Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es "ejemplar"
CeutaCentenares de personas han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.
La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
CEAR envía un mensaje de "tranquilidad" ante la situación en Ceuta y pide una respuesta "ágil" del Gobierno
El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" ante la entrada de miles de personas a Ceuta, a nado y por el espigón, ya que, según ha asegurado, responde a "situaciones cíclicas", y considera que "España está perfectamente capacitada" para abordarlo siembre que haya una respuesta "ágil y rápida por parte del Gobierno".
"Ante esta llegada de personas a Ceuta recordamos que el sistema de acogida humanitaria y asilo en la Península está plenamente operativo y tiene capacidad para acoger a todas ellas", ha asegurado Valiente, este jueves.
La Fiesta del Trono o el viaje de Sánchez a Argelia, los posibles motivos de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos
Marlaska viaja mañana a Ceuta para seguir la evolución de la crisis migratoria
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará mañana a Ceuta ante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, a la que han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.
Marlaska, que ya ha hablado la mañana de este jueves con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, viajará a primera hora a Ceuta "para seguir la evolución de la situación", según han informado fuentes del Ministerio del Interior.
Vivas traslada por teléfono a Sánchez la "crudeza y gravedad" de la entrada masiva a Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha trasladado telefónicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “crudeza y gravedad” de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes a través del espigón fronterizo sur del Tarajal.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha informado de que Vivas ha reunido de nuevo a la Junta de Portavoces para trasladar a los representantes de todos los grupos políticos el contenido de la conversación mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta
España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.
En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.
El Ministerio del Interior responde a Ceuta: no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria
Sánchez transmite a Vivas que el Gobierno "está trabajando ya" en la crisis migratoria en Ceuta
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este jueves una conversación en la que el mandatario local ha trasmitido a Sánchez "la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad" tras la entrada masiva de migrantes a nado y el presidente del Gobierno le ha asegurado que "el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto".
Según un comunicado remitido por la presidencia de la ciudad autónoma, Sánchez ha confirmado a Vivas que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará este viernes a Ceuta para "seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones que resulten necesarias".
Normalidad en los comercios de Ceuta ante la crisis migratoria, según Delegación de Gobierno
La actividad comercial en Ceuta se desarrollaba con normalidad este jueves, a primera hora de la tarde, ante la llegada masiva a la ciudad de migrantes que han flanqueado la frontera con Marruecos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
No obstante, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Ceuta han precisado a que algunos establecimientos sí han optado por cerrar sus puertas "de forma puntual", aunque se trata de decisiones "individuales" adoptadas por cada negocio y no de una medida coordinada del conjunto del sector.
La frontera de Ceuta repite la entrada masiva de mayo de 2021
Miles de migrantes marroquíes han vuelto a entrar este jueves en Ceuta en un episodio de similares características al ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron por el espigón fronterizo sur del Tarajal.
Desde primeras horas de la mañana ya se había producido la entrada en la ciudad de centenares de personas que habían conseguido alcanzar la costa a nado, entre ellas varias mujeres, según han informado a EFE fuentes policiales.
La Policía activa cargas para contener las entradas masivas en la frontera de Ceuta por mar y rodeando el espigón
Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener las entradas masivas de centenares de marroquíes en Ceuta. A los migrantes que alcanzan la costa ceutí por mar se suman decenas de personas que consiguen rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona.
Sobre el terreno, los agentes españoles han reforzado su dispositivo en el lado ceutí de la frontera. Equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de masas, los efectivos se han situado en la salida del paso fronterizo para impedir que quienes consiguen franquear el perímetro continúen internándose en la ciudad.
Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es "ejemplar"
Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.
Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.
Exteriores desvincula la crisis de Ceuta del viaje de Sánchez a Argelia: "La relación con Marruecos es excelente"
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desvinculado la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio y ha defendido que la relación con Marruecos es "excelente".
"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con "otros temas" es "muy intensa".
Todos los partidos de Ceuta reclaman al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante la crisis migratoria
Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado este jueves al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas a nado desde Marruecos. La Junta de portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.
La petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo tres medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para "garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana", y el cierre de la frontera del Tarajal.
Vox Ceuta acusa a Marruecos de invadir España tras la entrada masiva de personas a través de la frontera
El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha acusado al Reino de Marruecos de invadir a España tras la entrada masiva de cientos de personas a la ciudad autónoma y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Así ha respondido ante la entrada de cientos de personas provenientes de Marruecos este jueves flanqueando el vallado fronterizo ceutí. Entre los migrantes había mujeres y niños, que han rodeado el espigón para cruzar la frontera, además de los que han accedido a nado.
Sindicatos de Policía denuncian que Marruecos no está haciendo "absolutamente nada" para impedir las entradas a Ceuta
Los sindicatos SUP y Jupol de la Policía Nacional denuncian que las autoridades marroquíes "no están haciendo absolutamente nada" para impedir la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tanto por el mar como por el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma indican que Marruecos "ya no está reteniendo a nadie" y que para los agentes es "imposible" hacer frente a la situación actual, que califican de "colapso total".
El PP, ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, sugiere "rechazos en frontera y de vuelta a Marruecos"
La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha reaccionado este jueves a la entradas masiva de inmigrantes que se está registrando en Ceuta desde Marruecos apuntando que lo que habría que hacer es aplicar "rechazos en frontera" y devolverlos al país magrebí.
Vázquez ha publicado en su cuenta personal de 'X' un vídeo con las imágenes de la entrada a nado de cientos de personas en Ceuta, lo que considera "una auténtica barbaridad". "Rechazos en frontera y de vuelta a Marruecos. Eso es lo que había que hacer", ha escrito.