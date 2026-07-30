Las llamas no unen a los políticos: el todos contra el fuego se quedó en eslogan

Iñaki Aguado 30 JUL 2026 - 16:19h.

Ni al PP y al PSOE les interesa realmente un pacto de Estado.

Pedro Sánchez defiende la existencia del acuerdo contra incendios que exige el PP e insiste en un pacto contra el cambio climático

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El Todos contra el fuego de los 80 se ha quedado en un eslogan. Nada une a nuestros políticos, afincados en su confrontación, en sus trucos políticos, en su intento de enfrentarse al otro con cualquier tema. Solo cuando el fuego arrecia se percibe la colaboración, el encuentro, y una vez las cenizas reemplazan al verde de los bosques en un julio devastador.

El Gobierno desea ahora, una vez más, un pacto de Estado, pero con un lema que sabe que puede causar problemas al PP: Contra el cambio climático, como primer causa de los incendios. Y la negativa fomenta que puede atacar bajo el lema del negacionismo y la sumisión a la ultraderecha.

El PP, que tampoco se permite ningún acuerdo con el Gobierno porque eso le debilita de cara a futuras elecciones y a pactos con Vox, centra sus críticas en el presidente, y habla más allá que del cambio climático de gestión forestal, recursos y trabas burocráticas como elementos que fomentan los incendios.

Esas palabras de "como si fuéramos un único equipo", "Codo con codo", "En perfecta colaboración y coordinación", "Nos hemos unido contra ese enemigo común", "Todos unidos", que proclamaron el presidente castellanoleonés del PP Alfonso Fernández Mañueco y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitándose públicamente al constatar el resultado de esa colaboración que provocó "un razonable éxito y una respuesta eficaz", se ha olvidado como tantas otras veces.

No habrá un pacto de Estado porque no le interesa a nadie... políticamente. Y el verano que viene volveremos a ver incendios. De Sexta Generación. Por el cambio climático, que los potenciará y la falta de medidas, que seguirán en documentos que no se ponen en práctica. Es la realidad de la política española.

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Todos contra el fuego, ese lema ochentero vigente y plasmado hoy en las pantallas de la sede del PP con Feijóo reuniendo a sus responsables regionales de medio ambiente se ha quedado en eso, en un eslogan al que, al menos antes, la población hacía caso. Ahora la mayoría de ellos son provocados por pirómanos o por accidentes o mala praxis.

El fuego no puede ser un elemento más de confrontación política en España, dicen los políticos en sus ruedas de prensa, pero lo es. "Al fuego no se le vence con consignas sectarismo y con ecologismo de salón", dicen desde el PP. Sánchez reitera que lo necesario "es un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática". Pero cada uno pone el foco en su interés político. El Gobierno lo pone en el cambio climático y la evidencia científica. El PP, en la gestión forestal, la financiación y las competencias.