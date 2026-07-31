El dilema ahora de qué hacer con los menores y las mujeres embarazadas que han llegado a Ceuta

La deportación de los menores no será sencilla porque tienen una especial protección.

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: 43 muertos y 60.000 personas entran desde Marruecos

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Muchos de los 60.000 inmigrantes -más de 37.000 ya han vuelto a Marruecos- que han llegado a Ceuta son menores. Niños, muchos no acompañados, que ahora habrá que ver qué ocurre con ellos después de 24 horas que han provocado el colapso en Ceuta.

En los últimos días se había notado un cambio en la frontera. Más personas de lo normal cruzando hasta que ayer reventó, informa Guillermo Toro y Yolanda Bernardo. Y ahora las consecuencias, tanto humanitarias como sociales, son imprevisibles. Y el futuro de los menores, incierto, aunque su deportación no será sencilla porque tienen una especial protección.

Jorge Javier Sánchez Espinosa, director de Migraciones de la Cruz Roja, reconoce que "hay mujeres embarazadas, hay familias con menores" y que la situación es compleja. Han llegado 60.000 personas y el primer paso es intentar darles asistencia sanitaria de la mano de Cruz Roja, pero esta cuenta con un equipo permanente de 15 personas. El equipo, no hace falta decir más, está sobrepasado.

Y una vez aquí, "en vez de hacer esta devolución en caliente, tienen que hacer un proceso de devolución de la gente que no se quiera marchar voluntariamente, ese proceso es de 72 horas", señala Quim Clavaguera, miembro del Colegio de la Abogacía de Barcelona y responsable de Extranjería. Tiempo que va a ser insuficiente para los más vulnerables.

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En estas horas hemos visto ya imágenes de menores exhaustos que, con un móvil prestado, y sin poder frenar las lágrimas hablan con su madres para decirle que ha llegado, que está bien, que está a salvo.

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"El protocolo habitual es ser dirigidos a los servicios de protección de menores y las residencias que hay para menores no acompañados", explica Jorge Javier Sánchez Espinosa, director de Migraciones de la Cruz Roja.

"Los menores tienen una protección especial y si están desamparados difícilmente puede ser deportados si no se hace cargo el Estado marroquí con todas las garantías o si no hay unos padres que lo reclamen", confirma Quim Clavaguera.

Conocer cada una de las historias será el siguiente paso. Ganarse la confianza respetando siempre el derecho al menor.