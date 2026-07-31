Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, fueron cerca de 49.000 las personas que accedieron desde la frontera en El Tarajal

La última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla, en directo

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CeutaLa crisis migratoria por la repentina llegada masiva de migrantes a Ceuta no deja de impactar en la ciudad autónoma. Según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), fueron cerca de 49.000 las personas que accedieron desde la frontera, la mayoría alcanzando la playa a nado tras bordear el espigón de El Tarajal. Además, la actividad comercial y laboral está notablemente paralizada, dada la decisión de muchos negocios y comercios de mantenerse cerrados ante la magnitud de la situación.

En un ambiente de crispación y tensión local y nacional, Pedro Sánchez ha llegado hoy a territorio ceutí, desde donde atiende en persona la evolución de la crisis, que le ha llevado a ser recibido entre insultos de algunos ciudadanos tanto contra él como contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Establecimientos cerrados tras la avalancha de migrantes llegada a Ceuta desde Marruecos

Ante la situación, con multitud de migrantes deambulando por las calles de la ciudad tras su llegada, fuentes empresariales citadas por EFE afirman que tanto comercios como otra series de establecimientos, como bares y quioscos, han decidido no abrir sus puertas.

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Denunciando su incertidumbre, al mismo tiempo se ha procedido al desmontaje de las casetas que estaban previstas para su participación en las Fiestas Patronales, las cuales han sido suspendidas. De hecho, parte de los ciudadanos que han increpado al presidente del Gobierno a su llegada protestaban precisamente por el cierre de la Feria de Ceuta.

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Incertidumbre, indignación y colapso en Ceuta ante la avalancha migratoria

Durante la mañana de este viernes, miles de personas que han entrado y siguen entrando desde Marruecos continúan caminando por las calles de la ciudad, mientras otros han optado ya por regresar a su país de origen.

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Al respecto, muchos ciudadanos han lamentado la situación que se está viviendo, sobre todo por el hecho de que la frontera del Tarajal permanezca abierta, a pesar de la petición realizada por el Gobierno autonómico que preside Juan Jesús Vivas (PP) de que se produjera su cierre inmediato mientras seguía esta situación.

Las calles próximas al Ayuntamiento de Ceuta, por su parte, han sido acordonadas desde primera hora por la Policía ante la llegada de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, reunidos con el presidente autonómico y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

En este encuentro también participan los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) así como la Cruz Roja Española.