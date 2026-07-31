"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género en Cantabria", ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Los hechos han tenido lugar en el número 12 de la calle Perines de la capital cántabra

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SantanderLa Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años, que ha tenido lugar a mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines.

El arrestado ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género, han informado fuentes policiales en un comunicado. No constan denuncias previas por violencia machista entre ambos.

El 091 de la Policía Nacional recibió a las 12:30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión. Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género.

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El hombre, esposado y detenido como presunto autor del asesinato en Santander

Tras lo ocurrido, el varón fue esposado, detenido y trasladado a dependencias policiales, según indica El Diario Montañés, que ha avanzado la información relativa a estos hechos.

La propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha pronunciado sobre el suceso, señalando que están "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género".

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Por el momento, los agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio. La Delegación del Gobierno en Cantabria, por su parte, ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista.

Tras lo ocurrido, recuerdan que el teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.