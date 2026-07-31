Gonzalo Barquilla 31 JUL 2026 - 13:56h.

La Policía detalla a la web de 'Informativos Telecinco' la organización del dispositivo que ha encontrado sin vida a Carmen en Lugo

Consternación en Lugo tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Carmen, desaparecida desde el 21 de julio

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Este viernes se ha localizado en Lugo el cuerpo sin vida de Carmen López Rebolo, la joven de 24 años que desapareció el pasado 21 de julio en el barrio de A Milagrosa de la capital lucense. La Policía Nacional ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' cómo se han desarrollado las labores de búsqueda que han culminado con el hallazgo, un desenlace que ha causado una profunda consternación entre los agentes que llevaban días buscándola.

"Hemos montado desde la mañana de este viernes un dispositivo en el que la Policía Nacional ha coordinado a Protección Civil. Nos hemos centrado en la zona de A Cheda, muy próxima a otras áreas en las que ya veníamos buscando, como el río, la zona del Carrefour donde trabajaba y otra por donde solía transitar habitualmente", ha señalado el portavoz de la Policía Nacional.

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El cuerpo de la joven ha sido hallado ahorcado entre árboles. "Todo apunta a una acción autolítica. No era ni un robo ni una muerte violenta. Hemos hecho todo el trabajo con la Policía Científica. Han realizado los análisis y se ha procedido al levantamiento del cadáver", ha precisado el portavoz, que añade que la familia de Carmen ha estado informada del dispositivo y el hallazgo del cuerpo "desde el minuto uno".

La desaparición de Carmen en Lugo: "Nuestro más sentido pésame a su familia"

Carmen era natural de la parroquia lucense de San Xoán de Tirimol, pero en el momento de su desaparición residía en la Rúa Divina Pastora, en el barrio de A Milagrosa, donde había mantenido una relación sentimental. Según explicaron varios vecinos a la web de 'Informativos Telecinco', la joven había convivido allí con su pareja, con la que tenía una hija pequeña, aunque actualmente ambos se encontraban separados.

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El rastro de la joven se perdió el martes 21 de julio. Su familia denunció su ausencia esa misma noche y la Policía Nacional mantuvo abiertas distintas líneas de investigación durante toda la búsqueda, aunque desde el inicio barajó como principal hipótesis una fuga voluntaria. Como ya explicaron fuentes policiales a este medio, Carmen había protagonizado una desaparición anterior poco tiempo antes. Había sido atendida por servicios médicos y debía reincorporarse a su puesto de trabajo, pero en ese momento se produjo su desaparición.

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El miércoles se llevaron a cabo diversos rastreos y desde el jueves se llevaron a cabo batidas coordinadas por la Policía Nacional. Tanto el viernes como el fin de semana se buscó en distintos puntos del río Miño, especialmente en un área donde se apagó el teléfono de Carmen tras estar cuatro días sin moverse, pero no hubo resultados. Entrada esta semana, se descartó la zona del río y se llevaron a cabo búsquedas a pie.

Así, este viernes, tras otra jornada en la que se ha activado un nuevo despliegue de efectivos, se ha encontrado el cuerpo sin vida de Carmen en el entorno de A Cheda, cerca del Hostal San Lázaro.

Las autoridades lamentan la pérdida. La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha indicado en redes: "Hoy Lugo llora la pérdida de Carmen López Rebolo, la joven que desapareció hace unos días. Nuestro más sentido pésame a su familia y nuestro agradecimiento a la Policía Nacional, Protección Civil y a todos los que la buscaron con esperanza hasta el final". Asimismo, numerosos usuarios de las redes sociales han enviado mensajes de condolencias al entorno de la joven.