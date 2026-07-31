Melilla mantiene cerrada su frontera ante los intentos de saltos de la valla

Javier Villanueva 31 JUL 2026 - 22:30h.

En plena operación del Paso del Estrecho familias se encuentran atrapadas en cada lado de la valla.

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: vecinos y turistas huyen a la Península por miedo y falta de suministros

Compartir







La tensión se mantiene también en la otra ciudad autónoma, en Melilla, donde hace un par de horas se planteaban reabrir la frontera porque hay cientos de marroquíes que pretendían pasar a su país para disfrutar de unos días de vacaciones en casa. Sin embargo, han rectificado y las puertas siguen cerradas, informa Asier García.

En el lado español, centenares de marroquíes residentes en Europa desde hace años, tratan de volver a casa por vacaciones. En plena operación del Paso del Estrecho se encuentan atrapados por el cierre de la Frontera en Melilla. Toda la familia durante demasiadas horas bajo el sol esperando la apertura. Pero basta con echas un vistazo a Marruecos para ver que la tensión continúa.

PUEDE INTERESARTE El dilema ahora de qué hacer con los menores y las mujeres embarazadas que han llegado a Ceuta

Al otro lado de La Valla, centerares de marroquíes se amontonan junto al paso de Beni Enzar para intentar saltar y entrar en suelo español. La pasada noche consiguieron entrar alrededor de 130 personas. Son como los de hoy, asaltos simultáneos. Unos en tierra por la frontera de Beni Enzar, cerrada desde anoche para evitar más problemas y otros por el dique sur. Una actividad coordinada de los inmigrantes ha obligado a los agentes a multiplicarse por la ciudad.

No solo eso. Las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado en la tarde de este viernes los intentos de entrada irregular de varios grupos de migrantes que han tratado de aproximarse sin éxito a diferentes puntos del perímetro y la frontera de Melilla, según ha informado la Delegación del Gobierno. Las mismas fuentes han señalado que el dispositivo anunciado por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, permanece preparado para responder a los distintos escenarios que puedan producirse, adaptando la respuesta operativa en función de la evolución de la situación. Además, “hay una comunicación permanente y una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes”, ha agregado la Delegación del Gobierno.

PUEDE INTERESARTE Por qué miles de inmigrantes vienen y se van: del deseo de encontrar trabajo a la decepción de ver una Ceuta sin recursos

Moh permanece en la frontera de Beni-Enzar desde primera hora de la tarde realizando un seguimiento en directo y continuo de la evolución de la situación y de las posibles actuaciones del dispositivo junto a algunos mandos policiales, entre ellos el jefe superior de Policía, Juan de Dios Piedra. Al igual que ha hecho este viernes en una comparecencia pública, la delegada del Gobierno ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a los profesionales de las fuerzas de seguridad, así como a las fuerzas marroquíes por su colaboración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de esos intentos ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde tras extenderse el rumor de una inminente reapertura del paso fronterizo de Beni-Enzar, si bien las fuerzas marroquíes han logrado contenerlo mediante el uso de material antidisturbios, según han informado a EFE algunos testigos.

Algunos se muestran felices junto al Paseo Marítimo de Melilla en los últimos días. Son alrededor de 400, 84 de ellos, menores.