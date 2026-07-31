Retornados ya a Marruecos 25.000 migrantes de los 50.000 que han entrado a Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegura que en la Ciudad Autónoma han entrado entorno a las 60.000 personas

Todo sobre la crisis migratoria en Ceuta y a Melilla

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Más de 25.000 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que han entrado de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde la madrugada del viernes 30 de julio.

150 personas por minuto desde la ciudad autónoma a Marruecos

La estimación que ha hecho el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska de las llegadas que se produjeron ayer desde la madrugada es de unas 50.000 aproximadamente. No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha señalado que la cifra está en el entorno de los 60.000.

De éstos, unos 25.000 han ido retornando a lo largo de la mañana y el flujo de retorno ha ido aumentando a medida que pasaban las horas, ya que el Ministerio del Interior estimaba la vuelta de 13.000 a las 12:30 horas y cerca de las 14:00 horas ya lo cifra en casi la mitad de los migrantes llegados a Ceuta.

En este sentido, han explicado que se está produciendo un retorno de 150 personas por minuto desde la ciudad autónoma a Marruecos.