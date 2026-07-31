Finlandia apoya la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta

Mari Rantanen es ministra del Interior de Finlandia por el ultraconservador Partido de los Finlandeses

Todo sobre la crisis migratoria en Ceuta y Melilla

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Las ministras finlandesas del Interior, Mari Rantanen, y de Finanzas, Riikka Purra, han secundado este viernes la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.

Críticas a la políticas socialistas

En un mensaje en redes sociales, Rantanen, perteneciente al ultraconservador Partido de los Finlandeses, ha denunciado que España "ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal".

"Esto no puede continuar así", ha criticado la titular del Interior finlandesa, para mostrar su apoyo público a la iniciativa de Meloni que puso sobre la mesa "suspender" el espacio Schengen con España.

"Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", ha afirmado Rantanen.

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En la misma línea, Purra ha llamado a "cerrar las puertas", en alusión al cierre de las fronteras, tras recalcar que "al menos" en Finlandia "no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas".

El Partido de los Finlandeses forma parte en Europa de la familia de los Conservadores y Reformistas, que engloba a Hermanos de Italia o al partido polaco Ley y Justicia.

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Francia ordena reforzar los controles fronterizos con España

También Francia ha optado por reforzar los controles en la frontera con España. El ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que "ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española",

En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".

En una entrevista con la emisora RTL, Nuñez ha incidido en que Francia cuenta con controles en la frontera con España y recordado que estos se vienen reforzando "en los últimos años".

"Contamos con una fuerza móvil que está presente de forma permanente y que refuerza dichos controles", ha recalcado.

"Ayer hablé con mi homólogo español y hoy tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional", ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo "como es lógico" se van a "reforzar".