Ceuta, la imagen del colapso y del descontrol: "Esto es calamitoso, una emergencia social"

La imagen de Ceuta con jóvenes vagabundeando por las calles y con el Ejército desplegado es de total emergencia.

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: Sánchez viajará este viernes a la ciudad autónoma ante la crítica situación

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La marea de llegadas de inmigrantes ilegales desde Marruecos ha desbordado el Centro de Acogida de migrantes situado en la frontera. Tiene capacidad para refugiar 800 personas, pero ahora mismo es difícil saber cuántos pueden buscar plaza allí. Y la situación no va a mejorar en las próximas horas. De hecho ya se han producido las primeras tensiones con la Policía.

Estas instalaciones son el principal punto de referencia de quienes cruzan hacia Ceuta. Al estar completamente saturadas, muchos están improvisando campamentos en sus inmediaciones. Va a ser una noche muy difícil. Algunos se refugian como pueden, bajo lonas o mantas de la Cruz Roja, a la espera de una solución que no parece cercana. La realidad es que no hay suficiente personal para servicios basicos y ayuda humanitaria.

Descontrol y carreras al grito de Viva España y Viva Pedro Sánchez

La imagen del descontrol de las miles y miles de llegadas de marroquíes es la del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. A la carrera escapan del lugar, una huida colectiva haciendo que la frontera ya no termine en el Espigón y ahora se extiende por toda Ceuta al grito de ¡Viva España y viva Pedro Sánchez generando una situación de máxima tensión con grupos de ciudadanos españoles saliendo a las calles.

Se mire donde se mira al recorrer la ciudad nos encontramos solo con jóvenes inmigrantes menores de edad sin absolutamente nada, vagando por las calles, parques, plazas, intentado comprar algo en la gasolinera.

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Mientras esperan conocer cuál será su destino, no saben ni dónde van a dormir. Una ciudad de a penas 85.000 habitantes donde hoy muchos establecimientos han cerrados sus puertas y con unidades del ejército empezando a desplegrase como si estuviéramos en zona de guerra.

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Durante años, Ceuta ha soportado una presión ingente en sus recursos. Ahora los policías, sanitarios y voluntarios tratan a la desesperada de responder a esta emergencia nacional.

El reto inmediato ya no solo es atender las llegadas del mar sino gestionar todo lo que viene después de tocar tierra firme.